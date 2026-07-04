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轟市府2周沒作為！基隆教保員爆集體虐童　家長們蛋洗幼兒園

▲基隆某幼兒園一名中班的幼童疑似遭不當對待，目前已由教育處調查。（圖／翻攝自Google Map）

▲基隆市政府。（圖／翻攝自Google Map）

記者杜冠霖／台北報導

基隆1家私立幼兒園教保員不當管教，近20名幼童被教保員拉扯、拖拽、踢踹、呼巴掌，直到其中一名家長注意到兒子身上瘀青，觀看幼兒園監視器畫面，整件事情才爆發。事發近20天後，基隆市府昨才公布懲處。引起多位家長不滿，今（4日）10多位幼童家屬到幼稚園拉布條、丟雞蛋抗議，並痛批基隆市府無能、處分太輕。

事後20日後，基隆市政府昨完成第一階段行政調查後，認定2名教保服務人員違法情節重大，各裁處新台幣40萬元罰鍰，並終身不得擔任教保服務人員；園方負責人則遭裁罰6萬元，幼兒園停止招生1年，準公共教保服務機構資格自次學期起解除契約。

另外，調查階段也發現其他教保人員疑涉不當對待幼兒，市府表示，已啟動第二階段調查。

家長不滿表示，市府說還在調查中，但家長看過幼兒園影像，加害人在幾月幾日幾時有不當行為已經很明確。除已停職者外，幼兒園負責人和另一名教保人員也有動手，他們為什麼沒有還離開幼兒園？居然還要等市府第二階段調查？

也有家長表示，要看監視器過程頻頻受阻，事發至今兩個禮拜，受害家庭還在自己找學校，家長只有自救，基隆市府沒有協助安置跟輔導，希望中央看到後能協助。

對此，基隆市議長童子瑋表示，孩子在幼兒園受到不當對待，對任何家庭來說都是難以承受的傷害，但更令人心疼的是，受害家長昨晚發文痛批市府，指出調閱影像過程一波三折，市府沒有在第一時間提供完整安置、心理輔導與法律協助，卻急著召開懲處記者會，彷彿只要公布裁罰，事情就可以告一段落。

童子瑋指出，依家長公開說法，調閱影片過程問題連連，一下說硬碟有問題，一下又更換觀看場地，讓家長在已經非常痛苦的情況下，還要反覆承受行政程序的不安與壓力。他質疑，謝國樑市長領導的市政府，究竟有沒有真正看見家長的需求？

童子瑋表示，孩子在幼兒園遭到虐待、施暴，每一位家長最需要的，是包括完整調閱影像、確認孩子受害情形、安排後續安置與轉園、提供心理輔導及法律等相關支持，而不是讓家長一次次面對不確定。他說，事件發生後，謝市長召開了四次會議，但並沒有在第一時間提出完整的協助方案，甚至在後續調查尚未完成前，就急著召開記者會說明懲處，營造「已經處理完畢」的印象。

童子瑋強調，兒虐事件不能只用懲處結案，因此他嚴肅要求市府看見家長的焦急，儘速回應受害家庭需求，立即提供五項協助：第一，主動協助家長完整調閱相關影像，所有流程都應以家長便利、資訊透明為原則；第二，提供受害兒童與家庭心理諮商、創傷輔導與後續追蹤，不能讓孩子和家長獨自承受傷害。

童子瑋表示，第三，應該建立專責窗口，協助家長處理驗傷、報案、提告、法律扶助與行政申訴程序；第四，提出完整轉園與安置方案，由市府主動協調，而不是只讓家長自己想辦法；第五，公開說明後續調查時程與範圍，不能在調查尚未完成前，就用記者會塑造事情已經處理完畢的印象。

本文作者

杜冠霖

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