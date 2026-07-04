獨留幼童遭停托！惡保母又虐童「滿身瘀傷」　屏東縣府立即廢照

▲屏東縣政府。（圖／縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一名黃姓居家保母涉嫌不當對待幼童，家長發現孩子全身多處瘀傷後報案，縣府調查發現，該名保母停托期間竟違法收托，且過去已有托育品質不佳、獨留幼童等違規紀錄，曾遭裁罰並列為加強訪視對象，縣府立即廢止其保母登記，若虐童屬實，最高可裁罰60萬元並公布姓名。

屏東縣政府表示，7月2日接獲通報幼童疑似遭居家保母不當對待案，為確保兒童身心狀況，縣政府即刻啟動調查，經查黃姓保母2023年取得托育人員技術士證，隔年年2月登記為在宅保母，至去年12月31日申請停止托育，托育年資1年10月，期間共收托10名兒童，因過往托育品質不佳且有獨留等違規紀錄，遭縣府限期改善及裁罰罰鍰在案，故停托後本府仍列加強訪視案，迄今仍維持每月至少訪視一次。

本次通報案童今年3月開始送托，7月發現身上多處大小不等瘀傷，本府接獲通報已指派社工啟動調查；黃姓保母明知停托期間不可收托兒童仍然違法收托，意圖規避主管機關的輔導與檢查，本府已先依兒少法廢止其保母登記，後續倘經調查違反兒少法第49條第1項屬實，將處新臺幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並公布其姓名。

縣府已協助家屬驗傷與訴訟相關事宜，後續將持續追蹤兒童身心狀況及司法進度。