女商旅「全裸如廁」大門被打開　同業揭關鍵：櫃台未電話確認

▲業者疑似誤將房卡交給另一組客人，導致已經入住的情侶房門突然被打開。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）



記者鄧木卿／台中報導

一對情侶檔2日晚間住進台中市中區一家商旅，女子於位在門口旁的浴廁上廁所，且全裸沒穿衣服，沒想到房門突然被陌生客人用感應門卡打開，女子事後驚嚇po文，「萬一當時正和男友做親密事情，是多大的心理陰影」，針對此事，一名商旅同業研判，先是陌生房客報錯房號，接著櫃台人員沒有事先打去房間確認是否接受「訪客」，才會直接給房卡。

女子po文抱怨，這輩子沒想過住飯店會遇到這種事，男友在床上休息，她在離門口最近的廁所裡上廁所且沒有穿衣服，房門竟然直接被另一組客人用感應門卡打開。

女子表示，把這件事發出來，是為了提醒大家出門住宿真的要小心，門鎖安全與飯店的管理制度太重要了。

情侶入住的商旅針對此事目前還沒有回應，不過，有同業也覺得很離譜，研判問題出在房客和櫃台。

首先，房客記錯了房號，但即使拿錯房號，也該去自己的房間，而不是去女子的房間，可能是房客喝了酒或其它原因，精神狀態不佳，才會誤入女子房間。

其次，櫃台人員聽聞房客要拿房卡，理該知道那一間目前有人入住，那麼這名房客就是訪客了，櫃台竟沒有打電話詢問女子是否有訪客，就給了房卡，若是如此，這種錯誤很嚴重。

轄區第一分局大誠派出所表示，本案疑似因飯店人員作業疏失，誤將房卡交予其他房客，已依規定受理並開立報案證明，同時通知涉案之相關人員到案說明，以釐清具體案情，全力維護當事人權益。