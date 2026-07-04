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3370萬筆個資外洩！美白宮質疑「酷澎遭南韓施壓」　青瓦台發聲了

▲▼南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓國內最大電商「酷澎」（Coupang）發生3370萬筆用戶個資遭到外洩的事件。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）驚爆超過3370萬筆用戶個資外洩，引發美國白宮與國會質疑南韓政府對於由美籍韓裔人士所設立的企業存在著「差別待遇」。對此，南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛強硬反擊，強調南韓政府絕未因國籍而對企業有任何歧視或標籤化調查，一切皆依法辦理，直言美方報告僅採信酷澎單方面說詞，與事實不符。

根據《韓聯社》，魏聖洛昨（3）日在記者會針對美國聯邦眾議院司法委員會的報告表達強烈遺憾。他指出，南韓政府此前已多次向美方說明立場，但該份報告幾乎未納入南韓方面的說法。魏聖洛強調，「報告中指稱這項調查具有歧視性、標籤化，或是政府持續進行不當管制的內容，皆與事實大相逕庭。」

魏聖洛認為，這顯示出酷澎與南韓政府在看待此事件上存在極大的認知差距。

針對這起震驚南韓社會的資安風暴，魏聖洛點出核心事實，「根據我國（南韓）機關調查，有超過3300萬筆的用戶個資遭到外洩，這一點該企業（酷澎）也已經承認。」

▲▼南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛3日反駁美方的說法，強調並未對酷澎差別待遇。（圖／VCG）

▲南韓青瓦台國家安保室長魏聖洛3日反駁美方的說法，強調並未對酷澎差別待遇。（圖／VCG）

魏聖洛更進一步揭露，一名曾在酷澎工作、後來轉往中國的中國籍前員工對外洩漏酷澎用戶個資，而遭殃的個資中，甚至可能包含居住在南韓的美國公民。魏聖洛向美方喊話，「假設類似的個資外洩事件發生在美國，相當於全美3分之2人口的個資流向中國且去向不明，在美國這難道不會成為極度嚴重的國安議題嗎？」

此外，美方報告中還質疑，酷澎在中國回收涉案嫌犯IT設備的過程中，是由南韓國家情報院主導，甚至暗示青瓦台高層介入其中。對此，魏聖洛全面否認，嚴正表示青瓦台事前根本不知情，更遑論指示或參與。

面對美國白宮隨後基於該報告表達關切，魏聖洛認為美方完全是被企業的片面之詞所誤導。他直言，在南韓司法體系中，酷澎作為接受調查的對象，「本質上就是嫌疑人」，美方不能只聽信涉案企業的說法，南韓政府未來會持續與美方溝通，積極澄清誤會。

至於此次風波是否會動搖南韓與美國在國防安全領域上的互相合作，魏聖洛則強調，南韓政府會努力將此次事件與其他合作議題進行「隔離與分離」，確保不會對雙邊的外交與安全同盟構成影響。

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