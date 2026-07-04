勘查4天完成7任務！萬里溪堰塞湖特遣隊撤離　黑鷹今晨吊掛下山

▲花蓮分署萬里溪堰塞湖特遣隊已圓滿完成現地調查任務，4日順利返程。（圖／花蓮分屬提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮分署萬里溪堰塞湖深山特遣隊已順利完成現地勘查任務。因應颱風接近及山區地形陡峭，花蓮分署與內政部空中勤務總隊啟動撤離應變機制，今日（4日）上午8時35分由空勤總隊以3架次直升機完成定點吊掛作業，全體隊員平安撤離下山。

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▲特遣隊近距離空拍湖面溢流口壩區。

花蓮分署說明本次特遣隊歷時4天深入湖區，已完成多項重要調查工作，包括：

1. 利用 FieldMove Clino 地質調查系統進行地質位態量測。

2. 採集湖區、石灰岩壁支流、上游溪流水樣，供後續分析。

3. 近距離空拍溢流口、壩體及上游地形，掌握湖區最新現況。

4. 完成堰塞湖、壩體、崩塌地對岸、上游入水口及下游出水口現地勘查。

5. 測試沿線通訊訊號覆蓋情形。

6. 完成直升機吊掛點位勘查與整理。

7. 架設沿線繩索、布條標示，並記錄GPX軌跡，完成未來接近堰塞湖監測路線的規劃與評估。

▲特遣隊調查水樣，湖區、石灰岩壁支流水、上游水況。

此外，今日空拍監測顯示，堰塞湖水位持續穩定上升，壩體未發現明顯滲流或異常情形；截至今（4）日上午8時監測資料顯示，蓄水量為278.19萬立方公尺，占總庫容量510萬立方公尺的54.54%。

▲堰塞湖水位持續穩定上升，蓄水量達54.5% 壩體未發現明顯滲流或異常情形。

花蓮分署表示，此次調查成果會作為後續堰塞湖監測、災害風險評估及防災應變的重要依據，並持續嚴密監控湖區及壩體變化，滾動檢討各項監測與應變措施，以確保下游居民安全。

