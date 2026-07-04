老翁暈船22歲日女！她甜喊「我愛你」狂騙42萬日圓　假死被捕





▲ 廣重果音多次詐騙這名老翁後假死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本一名22歲女子透過交友APP對一名70多歲老翁展開愛情詐騙，以「我愛你」等甜言蜜語製造網戀假象，再聲稱需要研究所入學費用，成功騙取至少42萬日圓（約8.3萬台幣）錢財，事後再假扮母親向老翁謊稱她已病逝，試圖掩蓋罪行。

綜合TBS等日媒，東京警視廳大崎署2日宣布，依詐欺罪嫌逮捕橫濱市22歲上班族廣重果音，她已承認所有犯行，也坦承根本沒有報考研究所。

調查發現，受害者約3年前喪妻，在交友APP上徵求一起用餐的對象排解寂寞，去年3月收到廣重果音的回覆，兩人關係迅速升溫，同年5月第一次見面。男子深陷情網難以自拔，儘管友人曾警告，「這絕對是陷阱」，但當時他已用情過深。

廣重果音持續傳送曖昧訊息使男子上鉤後，去年8月開始向對方索取錢財，陸續以研究所報名費4萬日圓及入學金38萬日圓等名義，要求他「趕快匯款給我好嗎？」男子也二話不說一一轉帳，前後騙取約42萬日圓。

到了9月，廣重果音改口謊稱自己罹癌住院需要醫藥費，疑似藉此又騙走男方約200萬日圓（約40萬台幣），今年4月再冒充母親傳訊息，聲稱「女兒果音享年22歲，已安然離世」，試圖以假死結束這段關係。這時男子才察覺異狀向警方報案，揭穿長達一年的騙局。

男子受訪描述，廣重果音曾親自帶他到國立大學參觀，言談舉止也給人高學歷的印象，讓他「很難發覺」，選擇報案也是為防止更多人受害，「如果我不行動，她大概還會找第二個、第三個。」