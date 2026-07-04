東區陀螺大賽移師花蓮！8／22熱血開戰　參賽住宿送限量陀螺

▲▼「花蓮親子週 X 市長盃極限陀螺大賽」，將於8月22日星期六上午10時在花蓮市中正體育館熱血開戰。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「3.2.1 GO Shoot!」極限陀螺熱潮席捲全台，為提供全國陀螺玩家交流競技的平台，花蓮市公所攜手華泰玩具花蓮店，共同舉辦「花蓮親子週 X 市長盃極限陀螺大賽」，將於8月22日星期六上午10時在花蓮市中正體育館熱血開戰。賽事同時也是東部區域陀螺大賽，邀請全國各地陀螺好手齊聚花蓮，以陀螺會友、一較高下，共同感受競技的熱血魅力。

本次賽事將於7月11日星期六下午4時正式開放報名，並於8月7日（星期五）下午4時公佈參賽名單。活動除了精彩刺激的賽事外，更安排超人氣應援啦啦隊帶來熱力演出，並邀請知名陀螺YouTuber「大學生阿土」到場直播，與全國玩家一同見證精彩對決。現場也將集結花蓮特色文創市集，讓民眾除了觀賞賽事，也能感受花蓮在地文化與創意魅力，打造兼具競技、親子與觀光特色的夏日盛會。

▲▼賽事由花蓮市公所攜手華泰玩具花蓮店共同舉辦。

花蓮市長魏嘉彥表示，陀螺對戰承載著許多七、八年級生的童年回憶，如今更延續到新世代孩子之間，成為跨世代共同喜愛的休閒運動。市公所希望透過舉辦東部區域陀螺大賽，打造一個讓各地玩家交流切磋的舞台，也藉此吸引全國朋友走進花蓮，感受花蓮的熱情與活力。

魏嘉彥表示，歡迎全國陀螺同好8月22日花蓮參賽，不僅能享受緊張刺激的競技氛圍，也別錯過同樣於當日登場的「山海迴響．花蓮聲浪」演唱會。首日由實力派歌手蘇慧倫領軍演出，次日則由Z世代超人氣天團告五人壓軸登場，誠摯邀請大家白天熱血拚戰、晚上沉浸音樂，一起感受花蓮夏日最精彩的魅力，也為花蓮觀光與旅宿產業注入更多人潮與商機。

▲賽事同時也是東部區域陀螺大賽，邀請全國各地陀螺好手齊聚花蓮，以陀螺會友。

華泰玩具花蓮店總經理呂婕汝表示，很高興能與花蓮市公所共同舉辦這場全國級陀螺賽事，希望透過活動吸引更多玩家來到花蓮交流，也帶動地方觀光發展。此次更串聯花蓮30家在地旅宿共同響應，只要成功取得參賽資格，並憑參賽證明入住合作旅宿，即可獲得限量紀念陀螺乙顆，總計限量100顆，送完為止。

呂婕汝表示，每張參賽證明限兌換一顆限量紀念陀螺，各合作旅宿兌換數量有限，送完為止。詳細活動辦法、合作旅宿名單及報名資訊，將陸續公布於花蓮市公所、花蓮市長魏嘉彥及華泰玩具Facebook粉絲專頁，歡迎全國玩家把握報名時間，前來花蓮挑戰賽事、暢遊山海，帶回珍貴的限量紀念陀螺，更留下在花蓮難忘的親子回憶。

