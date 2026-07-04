加密交流下藥性侵！多國聯手揪犯罪網　受害人不知遭侵犯

▲這場多國行動逮捕57人，受害者幾乎全是女性。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

由德國與英國警方主導的跨國聯合緝捕行動「美杜莎行動」（Project Medusa）取得突破，成功揪出利用加密通訊軟體集體策劃、下藥性侵的犯罪網絡，至今已逮捕57名嫌犯，並對158名受害者採取保護措施。

多國聯手！ 揪出犯罪網

德國之音報導，這場跨國搜捕行動是在轟動全球的法國迷姦妻子案件爆發後展開，獲得歐洲刑警組織支持，除了英德兩國核心主導，巴西、加拿大、法國、匈牙利、荷蘭、西班牙及美國的執法部門也有參與其中。在這場行動中，確認156名加害者與受害人的身分，找到274條新調查線索，發現4個厭女網路社群。

2024年，法國女子吉賽兒·佩利科特（Gisele Pelicot）遭丈夫暗中下藥致其昏迷，且丈夫甚至唆使數十名男子性侵她。此案全球關注，引發對性暴力的反思。

醒來不知遭侵犯 受害者多為女性

歐洲刑警組織（Europol）指出，嫌犯使用加密通訊軟體、論壇及封閉式聊天群組進行交流，把虐待行為正常化，並協助處方藥物與毒品的非法交易，同時協調犯罪行動，「這些通訊內容顯示出詳細計畫過程，強化犯罪行為，共享相關素材。證明這類犯罪並非單一個案，而是組織化、彼此串聯的行為模式的一部分」。

德國聯邦刑事警察局指出，調查重點是長期對親密社交圈內人士實施性暴力的加害者。受害者幾乎全為女性，且嫌犯會混合止痛藥、其他藥物與酒精來迷昏被害人，這極可能致命。

「許多被害人根本不知道自己曾遭受性侵」，德國聯邦刑事警察局表示，施打的鎮靜劑與止痛藥，導致受害者無法記起事件或無法立刻察覺遭性侵的身體影響。

警方呼籲，任何懷疑自己可能曾是藥物迷姦性侵被害人的民眾，應盡速報警並就醫。可能的跡象徵兆，包括異常長時間睡眠、早晨莫名感到昏沉無力、記憶空白，或是身體出現不明原因的異常，例如瘀青、噁心想吐或感染性病等。

歐洲刑警組織表示，美杜莎行動自啟動以來已展開113項調查，至今已有57人被捕，保護158名被害人。