邊旅行邊減碳！花蓮12條綠色自由行路線　串聯山海及部落特色

▲▼花蓮規劃12條轄內綠色旅遊自由行路線，串聯山、海、縱谷及部落特色。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣環境保護局辦理「115年花蓮縣永續發展環境面向暨推動淨零綠生活計畫」，規劃12條轄內綠色旅遊自由行路線，串聯花蓮山、海、縱谷及部落特色，邀請民眾以低碳方式深度體驗花蓮之美。

環保局表示，面對全球暖化與氣候變遷挑戰，旅遊不再只是移動與消費，更是實踐永續生活的重要場域。本次規劃之12條綠色旅遊路線，結合環境教育設施場所、生態遊憩場域、綠食飯桌、特色農遊認證場域及地方文化體驗，內容涵蓋海洋生態、山林保育、食農教育、部落文化、濕地生態、林業文化、循環經濟及永續能源等主題，讓民眾在旅行中認識環境、支持在地產業，並落實減塑、惜食與低碳行動，民眾可至活動網頁查詢12條綠色旅遊自由行路線資訊：https://greenlifestyle.moenv.gov.tw/categories/tourIntro ，依個人旅遊時間、交通方式及興趣主題，規劃屬於自己的低碳花蓮行。

縣長徐榛蔚表示，花蓮擁有豐富自然生態與多元族群文化，是推動永續旅遊最具潛力的地方。縣府持續以淨零綠生活為目標，將環境教育、低碳交通、綠色餐飲及地方創生納入旅遊規劃，期盼讓每一趟旅程不只是欣賞風景，更能成為守護環境、支持花蓮永續發展的實際行動。

環保局指出，本次路線以「台鐵為主幹、大眾運輸優先、低碳運具銜接」為交通規劃原則，鼓勵旅客優先搭乘臺鐵至花蓮、新城、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里及和平等車站，再搭配公車、台灣好行、步行、自行車、電動機車、電動車或共乘接駁前往各場域。同時也呼籲旅客自備水壺、環保餐具及購物袋，減少寶特瓶、免洗餐具與一次性用品使用，從交通與消費行為同步減碳。

未來花蓮縣政府將持續整合環保旅宿、綠食飯桌、環境教育場所及特色農遊資源，深化綠色旅遊品牌，並透過公私協力推動更多友善環境行程。期盼讓花蓮成為兼具自然保育、地方產業與低碳生活的永續旅遊示範城市，讓旅客用更輕盈的足跡，走進花蓮最美的山海風景。

