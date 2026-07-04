《蠟筆小新》美冴聲優癌逝！化療47次堅持錄音　首爾地鐵廣播成經典

▲曾為韓版《蠟筆小新》美冴角色配音的南韓資深聲優姜羲先，4日凌晨癌逝。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓資深女配音員姜羲先抗癌多年，今（4）日凌晨2時10分在位於首爾市蘆原區的仁濟大學上溪白醫院病逝，享壽65歲。她曾長年替動畫《蠟筆小新》美冴獻聲，也是首爾、釜山地鐵廣播的配音員，韓國民眾對於她的嗓音相當熟悉。即使2021年確診大腸癌且轉移至肝臟，仍堅持錄音到最後一刻，敬業精神令人動容。

「本次停靠車站是市廳，市廳站。下車的門在......」

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，姜羲先出生於首爾，原本立志成為演員，在大學指導教授的建議下因緣際會踏入配音界，1979年以TBC公開招募配音員出道，1980年因南韓廣播整併而成為KBS第15期配音員，累積逾40年資歷，活躍於動畫、外語電影配音以及公共廣播等領域，被譽為陪伴無數南韓民眾日常生活的「國民嗓音」。

▼姜羲先為首爾地鐵2號線到站廣播配音。以下為1996年版本。

姜羲先最廣為年輕世代熟知的代表作，是長年擔任動畫《蠟筆小新》野原美冴（韓版譯名「奉美善」）與阿呆的配音，劇中「小新啊，我們小新是最帥的兒子」、「孩子陷入危險，世界上哪有父母會坐視不管」等經典台詞，都出自她溫暖而充滿情感的聲音。

此外，她也曾參與《紅髮安妮》、《凡爾賽玫瑰》、《攻殼機動隊》、《Captain Planet》等動畫配音。

除了動畫，姜羲先也是南韓外語電影黃金年代的重要配音員，曾替好萊塢影星莎朗史東（Sharon Stone）、茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）、妮可基嫚（Nicole Kidman）、蜜雪兒菲佛（Michelle Pfeiffer）等人配音。

姜羲先2024年登上tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》時還分享配音心得，形容莎朗史東帶有挑釁卻不黏膩的氣質，而茱莉亞羅勃茲則有開口前一定會先張嘴的習慣，因此配音時必須細膩揣摩。

姜羲先自1996年起擔任首爾地鐵1至8號線、釜山地鐵1至4號線的站內廣播配音，大邱地鐵廣告也能聽見她的聲音。她坦言，沒有抑揚頓挫的地鐵廣播反而最難錄製，之後部分路線為了節省人事成本而改採機械語音，她還感嘆，「去聽了之後，反而覺得少了人的情感。」

▼姜羲先長期以來為韓版《蠟筆小新》媽媽美冴配音。

2021年，姜羲先確診大腸癌且癌細胞轉移至肝臟，一度被醫師宣告僅剩2年壽命，但她歷經47次化療，期間仍未放下工作，不僅完成《蠟筆小新》劇場版長達14個小時30分鐘的錄音，甚至還曾在病房內錄製地鐵廣播。她表示，部分乘客甚至聽出首都圈地鐵3號線大谷站的廣播聲音變得比較低沉。

兒子安恩碩（音譯）感嘆，「母親始終對配音工作抱持著信念，也深深熱愛這份工作！」

姜羲先生前曾擔任KBS配音員劇會會長、韓國聲優協會首席副理事長，致力推動配音員權益，曾獲2002年KBS配音演技大賞最佳外語片演技獎、2005年KBS配音演技大賞大獎，以及2018年南韓大眾文化藝術獎國務總理表彰。

姜羲先的靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館31號室，預計6日上午7時40分出殯，安葬於京畿道龍仁市。