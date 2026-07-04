密西根購物中心爆槍響2死1傷　民眾逃竄畫面曝光

▲購物中心發生槍擊案，民眾逃命。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密西根州一間購物中心3日發生槍擊事件，兩夥人因口角爆發肢體衝突，隨後演變成開槍交火，導致2名男子喪生，另有一人受傷送醫。畫面顯示，槍聲在購物中心響起的當下，眾人逃竄，還可見一名紅衣男子揮舞疑似槍枝的物品。

DEVELOPING: Shots fired at Fairlane Mall in Dearborn, Michigan. No word on injuries. pic.twitter.com/pWw4PBCQmP — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 3, 2026

兩派人馬商場相遇 衝突演變致命槍戰

紐約郵報等報導，這起事件發生在費爾萊恩購物中心（Fairlane Town Center），當地3日下午約1點45分，購物中心突然傳出陣陣槍響。警方獲報趕抵現場時，發現3名受害者並立即進行急救。

警方證實，這3名死傷者皆為男性，年齡介於10多歲至20歲出頭。

警方表示，這場悲劇源於兩組人馬在商場內發生爭執，彼此雙方認識且攜帶槍枝，雖然目前確切動機仍不明朗，但顯然雙方是在商場碰面後爆發衝突。

槍聲響起！ 群眾四處逃竄

現場群眾在聽到槍聲後嚇得逃竄，甚至有一名男子逃離槍擊現場時，在商場外遭到車輛撞擊。警方隨即在社群媒體上發布「重大事件」警報，要求居民與遊客暫時避開該區域。根據福斯底特律第二新聞台取得的畫面顯示，疑似槍手的男子在商場內手持槍枝。

警方表示，這種暴力行為完全無法令人接受，目前尚未逮捕任何嫌犯，但不排除已被帶回警局訊問的人之中，就包含槍手。