傳乘客抓司機脖子！巴基斯坦巴士墜谷40死　車身嚴重損毀

▲巴基斯坦一輛巴士墜谷造成40人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦3日一輛超載巴士失控墜谷，造成40人死亡。根據倖存者的說法，當時有乘客與司機爆發激烈爭執，據傳甚至有人抓住司機頸部，不久後巴士就失控墜入深達80英尺（約24公尺）的山谷。根據現場照片，可見巴士車身已經嚴重損毀。

美聯社、每日郵報等報導，這起事故發生在達納薩爾（Dana Sar），此處位在俾路支省與開伯爾一普什圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）交界的偏遠山區。當時這輛巴士車上不只有原本載的乘客，還另外多載另一輛拋錨巴士上的乘客，導致車內極度擁擠、嚴重超載，隨後便在該路段失控衝入深谷。

▲根據現場照片，可見巴士車身已經嚴重損毀。（圖／達志影像／美聯社）

遇難者親屬紛紛致電緊急救援單位、醫院及當地警方，急切詢問親人的下落。在西北部城市白夏瓦（Peshawar），男子納西爾汗（Nasir Khan）表示，他的兄弟曾打電話回家，告知正搭乘那輛肇事巴士返家，但未能如期抵達，擔心可能發生最壞情況，因此一直在聯絡相關部門。

針對車禍原因，一名在醫院接受治療的倖存者告訴當地媒體，當時有部分乘客不滿司機停車多載人而爆發激烈爭執，其中一人甚至憤而抓住司機脖子，隨後司機便失去控制導致巴士墜谷。此說法仍待查證，警方表示正調查事故原因。

???????? An overloaded passenger bus plunged 25 meters into a deep ravine in western Pakistan, killing at least 40 people and injuring 11 others. pic.twitter.com/jXADoTceIQ — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

由於墜谷深度達80英尺，搜救人員徒步爬下陡峭山坡，搜救過程極為艱難。

已知事故發生時，該巴士上共載有48名乘客。地方政府官員卡卡爾（Hazrat Wali Kakar）指出，救難人員已把傷者與遺體送往附近醫院。多數遇難者身分已透過證件確認，但仍有3具遺體身分不明。