哈米尼國葬！停靈德黑蘭公開瞻仰「伊朗人痛哭」　估湧百萬人送行

▲ 參與送葬隊伍的民眾手中舉著哈米尼肖像，不禁流下眼淚。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗已故最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）遺體於當地時間3日停靈德黑蘭一座大禮堂供民眾瞻仰，為期一周的國葬儀式正式展開，外國領袖及數以萬計的支持者紛紛湧入致哀。

《路透》報導，哈米尼今年2月被美以聯合空襲擊斃，結束長達37年的統治，遺體3日連同女兒、女婿、孫子及兒子穆吉塔巴妻子的靈柩，一同被高舉穿越人群，安置於白色祭台之上，棺木上擺放哈米尼代表性的黑色頭巾，一旁覆蓋象徵革命精神與聲援巴勒斯坦的格紋圍巾。

▲ 哈米尼靈柩開放民眾瞻仰。（圖／路透）

各國政要齊聚哀悼

出席葬禮的外國政要包括前俄羅斯總統梅德維傑夫（Dmitry ⁠Medvedev）、中國全國人大副委員長何維、巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）及伊拉克總統阿梅迪（Nizar Amedi），黎巴嫩真主黨已故領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）及高階指揮官穆尼耶（Imad Mughniyeh）家屬也到場哀悼。

伊朗當局計劃在未來幾天內動員數百萬民眾參與各地送葬隊伍，並提供交通、餐食及住宿補貼，沿途旅館也提供5折優惠。依照葬禮規劃，6日德黑蘭市中心將舉行盛大儀式，接著哈米尼將移靈至什葉派宗教重鎮庫姆，8日移至伊拉克聖城納傑夫（Najaf）與卡爾巴拉（Kerbala）舉行儀式，最終於9日安葬在馬什哈德（Mashhad）伊瑪目禮薩聖陵（Imam Reza）附近。

▲ 民眾上街哀悼哈米尼，手持要求美國總統川普付出代價的標語。（圖／路透）

民眾喊復仇 政局暗潮洶湧

來自伊斯法罕的18歲大學生拉扎吉（Mobina Razaaghi）和同學一起參加喪禮，受訪時哽咽表示，「願真主保佑，唯有為他復仇，為他伸張正義、讓他的血不白流，才能稍稍減輕人民心中的悲痛。」

不過分析人士指出，儘管當局藉此展現國家向心力，伊朗內部卻面臨嚴峻考驗，多年制裁使經濟癱瘓，加上今年1月鎮壓大規模示威造成數千人死亡，且哈米尼死後雖由穆吉塔巴接任，但他在空襲中受傷後至今未曾公開露面，政局走向充滿變數。