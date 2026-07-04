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1歲嬰「困高溫車內一整天」丟命！38歲爸呼麻忘了女兒　被控謀殺

▲▼兒童,小孩,汽車座椅,安全座椅,汽座。（圖／CFP）

▲ 1歲多女嬰被爸爸獨留車上。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國賓州一名38歲父親莫伊斯特（Daniel Jeffrey Moist）疑似吸食大麻後，將年僅14個月大的女兒遺忘在高溫車內，導致女兒不治身亡，已於2日被警方逮捕，面臨三級謀殺等多項重罪指控。

綜合《紐約郵報》等美媒，根據北安普頓郡地方檢察官辦公室，此案發生於6月11日上午，莫伊斯特當天開車載著2個孩子出門，先將一個孩子送往夏令營，卻忘記將女兒送往托育中心，一路駕車抵達下拿撒勒鎮（Lower Nazareth）的工作地點，距離費城約70英里。

莫伊斯特途中曾停靠加油站買飲料，到達公司停車場後在車上坐了10分鐘才進公司，午休時間還曾短暫回車上待了15分鐘，卻未察覺女兒還在車上。

直到當天下午4時，莫伊斯特接到妻子來電，稱她前往托育中心接女兒時才得知孩子當天並未到校。莫伊斯特趕緊回車上查看，才發現仍在後座安全座椅上的女兒已經毫無反應。他馬上開車前往最近的醫院，途中撥打求救電話，被調度員要求停車等待急救人員到場。

警方趕到時發現莫伊斯特雙眼充血、目光渙散，且他主動指出車內地板上有一個THC電子菸吸食器。檢方隨後申請搜索令採集其血液，檢測結果證實他的血液中含有2種大麻活性成分及一種THC代謝物。

地方檢察官巴拉塔（Stephen G. Baratta）在記者會上表示，「我們認為所有關鍵事實皆指向莫伊斯特當時處於藥物影響之下，且他負有安全接送女兒前往托育中心的責任」，但目前無證據顯示莫伊斯特知道女兒仍在車內。

莫伊斯特目前被控三級謀殺、過失殺人、危害兒童福利、魯莽危險行為及遺棄兒童於車內等多項罪名，法院將其交保金額定為50萬美元（約1597萬台幣）。

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