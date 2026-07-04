美情報示警！普丁密謀武裝挑釁　波蘭總理：未來數月是關鍵

▲ 澤倫斯基去年12月到訪華沙，會晤納夫羅茨基。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國情報示警俄羅斯密謀攻擊波蘭，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）3日公開表示，未來數月將是應對俄羅斯威脅的「關鍵時期」，當局已針對各種可能情境積極備戰。

BBC報導，波蘭媒體Onet引述總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）身邊的消息人士指出，美方已多次警告華沙當局，俄羅斯正策劃對波蘭發動武裝挑釁行動。

英國《每日電訊報》3日也指出，俄方可能動用飛彈或無人機攻擊波蘭境內基礎設施，甚至不排除直接派兵入侵這個北約成員國，目的是向烏克蘭的西方盟友施壓，迫使各方停止軍援基輔。

圖斯克示警：戰爭型態正在轉變

圖斯克對此坦言，「我無意製造恐慌，但未來幾個月可能真的非常關鍵，因為戰爭的型態正在轉變，波羅的海國家的憂慮尤為顯著」，並強調波蘭正密切掌握各類威脅情資，部分資訊由盟國提供，呼籲保持冷靜但不可掉以輕心。白宮與美國國務院則未回應媒體置評請求。

事實上，圖斯克今年4月便曾向《金融時報》表示，俄羅斯可能在「幾個月內」對某個北約成員國動手。波蘭副總理兼外交部長席科斯基（Radek Sikorski）6月底受訪也表示，不排除俄羅斯在未來2年內發動「假旗行動」，製造藉口攻擊北約盟國。

波羅的海3國拉警報

波羅的海3國同樣高度警戒，拉脫維亞情報機構6月示警，莫斯科正謀劃在波羅的海地區或波蘭軍事挑釁；立陶宛駐北約大使2日則指出，俄羅斯較可能採取飛彈、無人機入侵等混合戰手段，而非傳統軍事攻擊。

納夫羅茨基下周將赴土耳其出席北約峰會。北約秘書長呂特（Mark Rutte）表示，此次峰會將展現歐洲各國積極回應川普提升國防支出的訴求，各國領袖預計也將承諾持續軍援烏克蘭。根據《北大西洋公約》第5條，若任一成員國遭受武裝攻擊，將被視為對全體盟國的攻擊，所有成員國負有共同防禦義務。