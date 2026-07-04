俄軍宣布奪下烏東重鎮！　普丁大讚「重要戰略成就」

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯國防部3日向總統普丁（Vladimir Putin）報告，俄軍已成功奪下烏克蘭東部頓內次克地區的關鍵重鎮康斯坦丁諾夫卡。普丁親自前往指揮所視察並聽取高層將領簡報，大讚這是一項極為重要的戰略成就。

俄軍猛攻拿下防禦樞紐 普丁讚：重要戰略成就

根據《路透社》報導，這場戰事邁入第5年，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）在報告中證實了這項軍事進展。他指出，南部集團軍正為了「解放」整個頓內次克地區而發動攻勢，目前已成功拿下康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）。

格拉西莫夫強調，該市是敵軍在斯拉維揚斯克-克拉馬托爾斯克-康斯坦丁諾夫卡（Sloviansk-Kramatorsk-Kostiantynivka）防禦區內的核心樞紐之一；普丁也直言，這座城市是頓巴斯地區極為關鍵的交通與大型工業中心。

俄羅斯國防部隨後在Telegram釋出照片，畫面可見俄軍士兵在滿目瘡痍的建築物旁舉起國旗。

烏無人機狂轟油槽 俄將擴大「安全區」反制

針對俄方的奪城宣言，烏克蘭目前並未做出任何評論。不過，面對烏軍頻繁以長程武器與無人機攻擊俄羅斯石油設施，甚至引發俄國國內燃料短缺，負責北方部隊的指揮官尼基福羅夫（Yevgeny Nikiforov）坦承，防範無人機的任務「尚未完全解決」。

▲烏克蘭士兵在康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）周邊擊落俄羅斯無人機。（圖／路透）



對此，普丁下令，敵人越是企圖攻擊民用設施，俄方就越必須在鄰近領土建立範圍更大的「安全區」。

尼基福羅夫也回報，俄軍在鞏固哈爾科夫（Kharkiv）與蘇梅（Sumy）地區邊境的行動已有進展，正逐步擴大緩衝區；此外，俄軍也正朝著康斯坦丁諾夫卡以北約70公里的利曼（Lyman）逼近，格拉西莫夫稱該鎮對於未來推進同樣具有關鍵的後勤與戰略地位。

澤倫斯基求見遭拒 美方談判代表近期將到訪

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）及多名官員日前曾表示，俄軍在烏東的推進速度從今年初開始明顯放緩，基輔當局的軍隊甚至已經奪回部分領土。

對此，普丁在談話中反批基輔的說法，稱這只是一場為了展示所謂戰果的「資訊戰」。事實上，澤倫斯基上個月曾寫公開信要求與普丁直接會面，但遭到這名克里姆林宮領導人拒絕。

另一方面，由美國居中斡旋的和平協議進程，日前因伊朗爆發衝突而被迫暫停；不過莫斯科與基輔雙方都表示，期待兩位美方首席談判代表魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）近期的到訪。