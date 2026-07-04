警偷拍妻2萬私密照！還傳群組給同事　市府竟要「無碼原檔」當證據

▲美國洛杉磯市警局（LAPD）一名退休警官將妻子的私密影像散佈到網路上，甚至還拿給數百名警察同袍觀看。（示意圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國洛杉磯市警局（LAPD）一名退休警官，竟暗中偷拍同樣身為警官的前妻，私密照片與影片檔案高達2萬個。他不僅將這些私密影像散佈到網路上，甚至還拿給數百名警察同袍觀看，讓女方身心受創，直接一狀告上法院。

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根據法庭文件指出，原告是一名表現優異、曾獲無數表揚的洛杉磯女警官。她在2022年1月30日查看40多歲丈夫拉馬斯（Brady Lamas）的私人手機時，驚恐地發現手機內藏有自己大量露骨的色情照片與影片，且同樣身為洛杉磯警官的丈夫，已經將這些影像傳給其他同袍超過一年。

女方這才恍然大悟，過去一年來，丈夫群組裡的某些警官曾對她說出帶有性騷擾意味的話語，原來有了這些影像作為背景，她才明白那些以前聽不懂的話到底是什麼意思。女方隨後在2022年2月訴請離婚，並向LAPD與洛杉磯郡警察局報案。

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拉馬斯在事發後立刻被強制休假並降職，最後甚至被建議解僱，但他卻在解僱程序啟動前就自行辦理退休。

針對「散佈私密影像造成精神痛苦」的輕罪指控，他在2024年2月選擇不抗辯，法院在隔月依據判決條件，下令他必須支付賠償金、參加為期一年的匿名性成癮者互助會、服社區勞役，並禁止接近前妻。

女方也在2023年12月向洛杉磯高等法院提起訴訟，控告前夫性騷擾、報復，以及當局未能防止騷擾與報復行為，本案預計於10月5日開庭審理。

▲市府竟要求受害女子必須先交出「未經遮蔽（無馬賽克）」的影像作為證據。（示意圖／取自視覺中國CFP）



然而，洛杉磯市檢察長辦公室卻向法官要求，在審理時排除這大約2萬張私密照的原始或複製影像，主張這些影像可能造成的極度偏見、模糊焦點與誤導陪審團的風險，遠遠超過了它們的證據價值。

市府甚至反駁，女方無法證明這些簡訊和影像真的是從拉馬斯手機發送出去的，也無法證明看起來像是收件人的人，真的有收到她丈夫傳來的內容。

市府強調，若女方獲准在審判中提出部分或全部的影像與訊息作為證據，她必須先交出「未經遮蔽（無馬賽克）」的版本，以便市府確認主角真的是她，以及原告當時是否知道正在被拍。

控警局冷處理 女方痛批：根本不在乎

對於這起醜聞，市府法庭文件指出，4名看過照片的警官已被處以停職，但他們都沒有散佈這些影像，且這4人不管在值勤或下班後，彼此私下都沒有交情，也不知道其他人有收到拉馬斯傳來的影像。

然而，女方在訴狀中痛批，她報案並接受內務局訪談、展開刑事調查後，那2名曾對她發表性騷擾言論的警官根本沒有如她所願被調職，LAPD也沒有採取任何作為，確保那些取得影像的警官不再繼續散佈。

女方崩潰表示，這些起因於散佈照片的性騷擾行為一直持續到今年，她再次向管理層投訴，但高層依然未能阻止，形同助長了針對她的敵意工作環境，直言「警局根本就不夠在乎，不願盡一切努力來保護原告。」

訴狀指出，原告的職業生涯已經受到嚴重損害，而持續不斷的騷擾和報復也會對她未來的升遷造成負面影響。

對此，洛杉磯市檢察長辦公室在先前的法庭文件中，以原告索賠已超過法律追訴期，以及LAPD對這名女子的處置具有「正當公務理由」等多項抗辯理由，主張應駁回此案。