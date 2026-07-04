歐洲高溫狂奪3700命！法國2000人「死在家裡」　比例暴增91%

▲歐洲6月遭遇極端熱浪侵襲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

歐洲6月遭遇極端熱浪侵襲，氣溫狂飆不僅讓各國基礎設施與醫療體系崩潰，更造成嚴重死傷。法國、荷蘭與比利時三國目前已記錄到高達3700人的「超額死亡」。當局出面警告，這還只是初步統計的數據，未來的死亡人數恐怕還會繼續攀升。

高溫癱瘓歐洲 專家直指「氣候變遷」是元凶

根據《路透社》報導，專家指出，這波大約落在6月20日至28日期間的熱浪，是歐洲有史以來最嚴重的一次。極端高溫不僅嚴重影響了供電系統、破壞基礎設施，更讓整個醫療體系不堪負荷。科學家也明確表示，這次的極端高溫現象，幾乎可以肯定是氣候變遷所惹的禍。

法國逾2千人喪命 死於家中比例暴增91%

法國衛生部長里斯特（Stephanie Rist）接受當地電視台訪問時透露，熱浪期間法國共記錄了2025人超額死亡，其中45歲以上族群的死亡人數增加得特別明顯。

法國公共衛生單位也在公報中提到，與前一週相比，在6月22日至28日這段期間，民眾死於家中的比例直接暴增了91%，而安養機構和醫療院所過世的人數也同樣呈現上升趨勢。衛生單位對此警告，「實際的死亡率絕對會比這些初步數據顯示得還要高。」

比利時、荷蘭同受重創 當局驚呼：史無前例

在比利時方面，衛生部表示，6月18日至29日期間大約登記了1200人的超額死亡，其中有530人是85歲（含）以上的長者；而65歲以下的族群則佔了180人。比利時衛生部在聲明中直言：「在熱浪期間出現這麼高的超額死亡率，在我國根本是史無前例。」

另外，荷蘭當局也證實，這波熱浪導致當地約480人超額死亡，且傷亡主要集中在80歲以上的長者。