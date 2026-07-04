伊朗擬重啟「對日石油出口」　美制裁豁免成最大變數

▲伊朗已開始與日本企業展開石油出口的初步談判。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

多名伊朗與西方消息人士透露，在美國制裁豁免允許恢復石油銷售的情況下，伊朗已開始與日本企業展開初步談判。不過，由於航運時間考量與海域安全疑慮，潛在的日本買家希望能取得更長的豁免期，並要求確保船隻的航行安全。

自2019年以來首度 日商評估採購伊朗原油

根據《路透社》報導，這項制裁豁免是伊朗與美國為期60天和平談判的一部分，於6月22日發布，預計在8月21日到期。兩名因議題敏感而不願具名的伊朗消息人士指出，目前有三家日本買家正在評估向伊朗採購原油的可能性，這將是他們自2019年以來的首次採購。

另一名知情的西方業界人士也證實，日本與伊朗官員正就潛在的石油銷售進行初步會談。

不過，負責主管燃料供應基礎設施的日本經濟產業省官員表示對此毫不知情；日本外務省與美國財政部則未立即回覆置評請求。自美國前總統川普於2018年退出伊朗核子協議並加強制裁後，日本、南韓、印度及歐洲國家皆停止購買伊朗石油，近年來中國則成為伊朗的主要買家。

航運時間長 伊朗官員：需美方延長豁免期

日本經濟產業省另一名官員曾在6月指出，日本的任何採購案皆屬於民間企業的商業行為，但考量到航運時間與現有合約，加上必須確保油輪航行安全，目前尚不清楚這類交易是否能順利推行。

一名伊朗高階官員坦言，考量到日本與伊朗之間的航運時間，任何交易都需要美國延長目前的豁免期。該官員補充，原油貨物將在伊朗的哈爾克島裝載，並使用由日本營運的油輪。

此外，伊朗石油部高階官員也透露，伊朗國家石油公司已接洽包含日本在內的傳統客戶，表明若和平協議達成且制裁解除，希望能恢復雙方的採購往來。對此，伊朗石油部未予以回應。

荷莫茲海峽危機四伏 日高管坦言「保險」是最大挑戰

除了豁免期限，航道安全也是一大隱憂。荷莫茲海峽的航道目前仍遠稱不上安全，未來若德黑蘭與華府達成最終的持久和平協議，該航道將如何運作仍是未知數。

上週，一艘貨櫃船才在荷莫茲海峽遭到伊朗軍方攻擊，伊朗精銳的革命衛隊甚至放話，所有通過該海峽的船隻都必須先經過他們的批准。

此外，根據聯合國航運機構的估算，該水道中部區域大約有多達80顆漂浮水雷。對此，一家日本大型煉油廠的高階主管坦言，能否買到保險將會是目前面臨的最大挑戰。

貿易消息人士與分析師則評估，考量到亞洲煉油廠目前庫存充足，美國暫時的制裁豁免不太可能吸引大量訂單，預期中國的獨立煉油廠仍將繼續擔任主要買家的角色。