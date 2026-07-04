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30歲財富自由！　他親揭「致富公式」：別再拚命省錢

▲存錢,省錢,財富自由。（圖／達志示意圖）

▲美國FIRE運動的代表人物認為，2026年的今天是最容易達成FIRE的時代。（圖／達志示意圖）

記者張方瑀／綜合報導

面對高房價、通膨與薪資停滯，許多現代人常常感嘆「財富自由」根本是遙不可及的夢想。不過，美國FIRE（財務獨立、提早退休）運動的代表人物薩巴蒂爾卻認為，2026年的今天，反而是最容易達成FIRE的時代。

5年資產破百萬美金　他曝「現在達成FIRE最容易」

根據《商業內幕》報導，暢銷書《財務自由，提早過你真正想過的生活》作者薩巴蒂爾（Grant Sabatier），大約在2010年開始投資，他當時搭上強勁的牛市順風車，短短5年內就將淨資產從幾乎為零，飆升至超過100萬美元（約新台幣3200萬元），在30多歲就成功達成財務自由。

在過去的十幾年裡，他一路看著FIRE運動的演變。當被問及在2026年會如何定義FIRE運動時，薩巴蒂爾給出了一個出乎意料的答案，「現在要實現財務自由，其實比以前任何時候都還要容易。」

致富核心變了　拉大「收支差距」才是王道

這句話聽在許多年輕人耳裡或許有些違背常理。薩巴蒂爾坦言，現在要走FIRE這條路，確實有不少挑戰比過去更艱難，像是房價大幅上漲、通膨侵蝕購買力，年輕投資人也無法再享有2008年金融海嘯後，長達多年的接近零利率與牛市紅利。

不過，他認為另一股更大的力量正在改變遊戲規則，那就是「網路經濟」。薩巴蒂爾指出，FIRE的核心理念已經從過去的「極端省錢、減少開銷」，演變成「拉大收入與支出的差距」。

▲▼ 社群媒體 。（圖／達志影像／美聯社）

▲現在透過社群媒體、網站等數位工具，任何人都比過去更容易建立品牌。（圖／達志影像／美聯社）

現在透過社群媒體、網站、電子報等各種數位工具，任何人都比過去更容易建立品牌、接觸客戶甚至創辦事業。雖然競爭激烈，但創造多重收入來源的機會遠比過去豐富，因此「賺更多」的重要性，已經逐漸超越一味地節省開支。

不知道怎麼開始？　「2張清單」找出變現技能

如果不知道該從何開始增加收入，薩巴蒂爾建議可以先列出2張清單，第一張寫下自己真正喜歡做的事，另一張整理自己最擅長的技能。這兩張清單重疊的部分，往往就是最有機會變成副業、進而變現的商機。

他舉例，如果是一直有在玩音樂的人，可以考慮去教課或接商業演出；而熱愛旅遊的人，則能協助他人規劃行程。最終的目標，就是把你本來就駕輕就熟的技能或興趣轉化為現金流。

FIRE變成「自選冒險」策略　打造個人化版本

此外，如今的FIRE運動也已經發展出多種模式。有些人依然追求瘋狂存錢以提早數十年退休，也有人只是想藉此降低對死薪水的依賴、縮短工時，或是勇於轉換跑道。

薩巴蒂爾形容，現代的FIRE更像是一場「自己決定冒險路線」的人生策略，每個人都能依照自己的收入、家庭責任與生活目標，打造最適合自己的版本。

不過，薩巴蒂爾也強調，對於只領取基本工資、還要承受高房租與高物價的族群而言，通膨造成的衝擊是不合比例的嚴重，財務自由確實變得更加困難。

但他始終相信，FIRE真正的數學公式沒有改變，關鍵在於如何持續擴大「收入減支出」的差距，只要能提升收入，同時維持合理消費，達標的速度往往會比單純節流快上許多。

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關鍵字：

FIRE財富自由Grant Sabatier

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