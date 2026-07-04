納坦雅胡、川普通話！　同意近期「在美會面」

▲美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列總理辦公室發表聲明證實，總理納坦雅胡已與美國總統川普進行雙邊通話，兩人已達成共識，將於「近期內」在美國本土舉行會晤。由於美以日前才剛聯手突襲伊朗，加上隨後傳出兩國對停戰努力產生嚴重歧見，這場極具關鍵性的「川納會」立刻引發國際社會高度關注。

納坦雅胡賀美建國250年 大讚川普：全球自由守護者

本周六（3日）正逢美國獨立紀念日，也是美國建國250週年的重大里程碑。以色列總理辦公室在聲明中指出，納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）特別在通話中向川普（Donald Trump）致上熱烈祝賀，並在熱線中大讚美國就是「全球自由的守護者」，強調以色列官方極為珍視兩國之間長期以來緊密的夥伴關係。

雖然以色列公共廣播公司《Kan》指出兩國元首已同意近期碰面，但目前尚未敲定具體的確切日期。

傳白宮將上演「世紀同台」？ 川普密謀拉攏黎巴嫩總統

根據Kan掌握的最新消息，這場眾所矚目的雙邊會談預計將在白宮登場。引人注目的是，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）據傳也規劃在同一時間出訪華盛頓。

消息人士透露，儘管過去曾有報導爆料，奧恩個人非常反對與以色列總理進行直接電話接觸，但川普目前正積極在暗中牽線，企圖強力促成納坦雅胡與奧恩在白宮進行大和解會面。

美伊和平協議踩雷？「川納」心結因黎巴嫩戰爭日趨緊繃

儘管美國長期以來一直是以色列最鐵桿的盟友，但隨著華盛頓與特拉維夫兩國關係生變，過去幾週川普與納坦雅胡的內鬥傳聞早已浮上檯面。上個月美國與伊朗簽署「美伊和平框架協議」，此舉引發以色列政府強烈不安。

川普近幾週更公開痛批納坦雅胡，主因就是以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的戰火持續蔓延，嚴重威脅到美國與伊朗的和平談判大局。

外界分析，隨着兩人對結束戰爭的流血衝突出現嚴重分歧，這場即將到來的白宮會面，勢必將成為美以關係走向的關鍵分水嶺。