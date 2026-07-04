31歲台灣男子雪梨傳失聯！　疑曾留「輕生訊息」急尋

▲31歲台灣男子邱世耀（Shihyao Chiu，英文名Kurt）在澳洲雪梨失聯。（圖／翻攝X／@nswpolice）

記者葉國吏／綜合報導

31歲台灣男子邱世耀（Shihyao Chiu，英文名Kurt）在澳洲雪梨失聯，引發親友高度憂心。當地警方指出，他6月30日晚間最後現身南區Turrella，之後疑似出現在Malabar。因曾留下疑似輕生內容，駐雪梨台北經文處也加入協尋。

警方調查指出，邱世耀最後一次被人看見是在6月30日晚間10時40分左右，地點位於雪梨南區Hirst Street一帶。隔天上午9時前後，他可能曾在東區Malabar出現，但至今仍無法確認去向。

警方公布外型特徵與活動範圍

新南威爾斯州警方表示，邱世耀約165至170公分高，體型偏瘦，黑色頭髮、黑色眼睛，平時會戴眼鏡。失蹤當時，他身穿黑色帽T、深色長褲，腳踩白色愛迪達球鞋，並可能駕駛一輛白色掀背車。

警方也提到，邱世耀平常活動範圍包括Maroubra、Waterloo以及Turrella等區域，目前仍持續調閱監視器與相關紀錄，希望盡快掌握最新動向。

親友憂心安全 台灣僑界協助轉發

邱世耀親友透露，自從他失聯後，手機便一直關機，外界無法與他聯絡。更令人擔心的是，他在失蹤前曾留下疑似透露輕生念頭的訊息，讓家屬與朋友相當焦急。

消息曝光後，不少在雪梨的台灣僑民陸續於社群平台轉發協尋資訊。駐雪梨台北經濟文化辦事處表示，已配合澳洲警方協助發布尋人消息，若民眾掌握相關線索，可儘速通報當地警方協助調查。

●《東森新媒體ETtoday》提醒您，請給自己機會

自殺防治諮詢安心專線1925；生命線協談專線1995