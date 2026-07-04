健身網紅「UNIQLO」當眾脫衣試穿！　日網炸鍋：拜託別來

▲陸健身網紅賣場脫衣試穿。（圖／翻攝X，下同）

記者葉國吏／綜合報導

一名中國健身網紅在日本UNIQLO直接在賣場脫衣試穿並拍片上傳，引爆日本網友怒火，相關畫面在X平台瘋傳突破1600萬觀看，不少人批評為了流量毫無公德心，也讓外界再度討論網紅亂象與國際觀感問題。

日本網友怒轟沒禮貌 影片觀看數狂飆

這段影片後來被日本網友Masa（Masa）轉發到X平台，短時間就吸引超過1600萬次瀏覽。他發文質疑，為何不進試衣間，而是在賣場中央直接換衣服，甚至直言不希望這類行為出現在日本，引發大量網友跟著留言批評。

許多日本網友砲火猛烈，有人直批「不要把日本弄髒」、「這種顧客素質太差」，也有人表示若買到被這樣試穿過的衣服會感到反感。整體輿論幾乎一面倒，認為該網紅缺乏基本公共禮儀與對他人的尊重。

網紅文化再掀爭議 部分網友憂加深偏見

除了批評當事人行為誇張，也有不少人將矛頭指向近年盛行的流量文化，認為部分網紅為了曝光什麼都敢拍。有網友認為，店家應祭出更嚴格措施，甚至將這類人士列入拒絕往來名單，以免影響其他顧客權益。

另有聲音指出，少數人的失控舉動，往往會讓守規矩的大陸旅客也被貼上標籤，進一步加深國際間對特定族群的負面印象。據了解，該名網紅疑似承受不住輿論壓力，已將影片下架，但相關畫面早已在各國社群持續流傳。