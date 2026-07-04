兩岸詩社同台北京　百人切磋古典詩詞吟唱

▲ 2026兩岸青年古典詩詞聯吟活動北京開幕 。（圖／聯吟活動）

記者任以芳／北京報導

兩岸青年古典詩詞聯吟活動昨3日在北京師範大學正式揭幕。台灣輔仁大學東籬詩社與北京師範大學南山詩社兩岸師生齊聚切磋古典詩詞吟唱。同日下午，峰會另一專場2026「思燃時刻·潮想派對」分享會吸引京台兩地近100名青年代表參與，實地走訪大陸三大影音平台之一的「愛奇藝」，考察傳統文化IP開發與非遺題材的年輕化轉型成果。

兩岸青年古典詩詞聯吟活動於昨3日在北京師範大學正式揭幕。台灣輔仁大學東籬詩社與北京師範大學南山詩社兩岸師生齊聚一堂。

開幕式當天，輔大中文系教授孫永忠以《詩教長流，不棄涓滴》為題進行首場主題講座，系統性分享校園詩社建設與古詩詞吟唱的傳承經驗。隨後的展演中，北師大南山詩社以一曲《從軍行》展現邊塞豪情；輔大東籬詩社以《將進酒》演繹詩仙狂放風骨；最後兩岸詩社聯袂合唱《詩經・小雅・蓼莪》，古韻交融，展現兩岸青年的心靈共鳴。

北師大副校長康震致辭時表示，古典詩詞承載著民族記憶，本次活動是推動中華優秀傳統文化當代傳承的重要實踐。輔大中文系副教授黃培青也回顧了兩岸詩社聯吟的深厚淵源，期許青年學子以詩會友、互學互鑒。

台灣輔仁大學中文系副教授黃培青在致辭中回顧兩岸詩社聯吟的深厚淵源，期待未來繼續深化交流合作，兩岸青年以詩會友、互學互鑒，在傳承與創新中延續中華文化的生命力。

北京師範大學南山詩社社長於海生、台灣輔仁大學東籬詩社社長李杉作為學生代表一致表示，「古典詩詞是兩岸青年共通的文化語言。」此次聯吟活動讓兩岸學子得以同台切磋、共品古韻，因詩詞結緣，吟唱而相知，未來將繼續攜手做中華文脈的守護者。活動期間，兩岸師生除進行詩詞創作研討，也會走訪故宮、天壇等文化地標進行主題調研。

▲2026「思燃時刻·潮想派對」。（圖／翻攝 思潮派對）

同日下午，2026「思燃時刻·潮想派對」吸引京台兩地各界青年代表近100人參與，一同走進大陸網路文化企業「愛奇藝青春中心」，實地考察文創平台在傳統文化IP開發與非遺題材創作的成果。與會台青也表示，大陸網路企業的創新活力與對傳統文化的年輕化表達令人印象深刻，也拉近青年與古典文化的距離，為未來的兩岸文創與科技融合提供不一樣想像空間。