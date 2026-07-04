幫3孩領待用餐！老闆娘問「你不用吃嗎」三寶媽哭了　她反應暖爆

▲老闆娘的話讓媽媽哭了。（圖／粉專「崇妮 大腸包小腸」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「崇妮 大腸包小腸」有提供愛心待用餐，想將善意實實在在的送到需要的人手上。日前粉專分享，有位媽媽詢問，家裡有三個小朋友，能不能領三組？老闆娘回答「可以」之後，問媽媽「你不用吃嗎？」沒想到媽媽當場哭出來，讓老闆娘很心疼，「你不是超人，你也值得被好好照顧」。

老闆娘提供愛心待用餐

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「崇妮 大腸包小腸」每個月都會提供愛心待用餐，想在能力範圍內，將溫暖傳出去。粉專說，只要告訴老闆娘「你好～想要領取待用餐」就可以領取了，不過為了讓更多需要的人能被照顧到，每個人限領一組。

媽媽領待用餐卻哭了

粉專1日發文透露，有位媽媽一個人過來，問老闆娘「請問闆娘我有三個小朋友可以領三組嗎？」老闆娘聽到後，馬上說：「可以啊！可以啊！不過小朋友吃，你不用吃嗎？」結果媽媽馬上泛淚。看著媽媽流淚，老闆娘也哭出來，因為同為媽媽的她，相信對方一定是很辛苦，才會在聽到她的話之後就哭出來。

老闆娘暖心安慰

粉專說，媽媽也是需要被照顧、被心疼的人，很多人當了媽媽以後，都會把最好的留給孩子，卻常常忘了把自己照顧好，「希望每一位努力撐起一個家的媽媽都能記得：你不是超人，你也值得被好好照顧」，照顧孩子的同時，也別忘了留一點愛給自己。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這世上角落總有些破破爛爛，但有愛的人願意縫縫補補，因為有愛，讓這世界更美好」、「人美心更美」、「人漂亮，又有愛心，太過分了，感謝有你」、「那位媽媽可能本來覺得開口要三份已經很不好意思了，結果闆娘人實在人太好了」、「謝謝你們的善心，讓社會更溫暖」。