快訊／致癌油擴大下架！食藥署拍板「2類產品」下周一前完成回收





▲食藥署長姜至剛（中）說明苯駢芘超標油脂處理措施，資料照。（圖／記者邱俊吉攝）

記者洪巧藍／台北報導

中聯油脂沙拉油檢出致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，食藥署長姜至剛今（4）日晚間宣布擴大下架品項，包含受影響油品製成原型油品如調和油，以及使用比例超過20%的食品加工品如沙拉醬等，一律預防性下架，至於其他相關產品雖不用預防下架，但仍須主動揭露使用受影響油品狀況，相關措施必須在7月6日24時前完成。

食藥署昨日表示，本案依照「食品違規案件-產品下架、回收、封存、銷毀階層之處理原則」屬第八類「違反衛生標準」，採取第一層產品下架回收措施，包含中聯油脂、福壽、福懋、泰山等共18項油品要求下架。但是涉案原料所製成的產品、半成品等第二層產品卻沒有下架，遭食品技師質疑。

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食藥署今日分別召開專家會議及食品公協會會議討論本案，姜至剛晚間受訪宣布進一步管理作為，在未釐清產品衛生安全前，要求兩類第二層產品應於7月6日24時前完成預防性下架，第一是受影響油品直接製成的原型油品，例如調和油，第二則是使用比例超過20%的食品加工製品，如沙拉醬等，一律預防性下架，將正式發文通知257家受影響業者。

姜至剛說明，相關產品若經檢驗符合規定者，可以重新上架，但如果該類產品本身沒有苯駢芘檢驗標準，就不會再重新上架。

至於使用到涉案油品但非屬前兩項產品，姜至剛說，雖然不用預防性下架，惟基於保護民眾健康，請業者本於自主管理原則，自主揭露食品資訊，以維護民眾知的權利。

姜至剛強調，預防性下架並不代表風險擴大，也不是新增違規，而是在資訊尚未完全釐清前，採取更積極、更審慎的管理措施，以保障消費者健康。

而針對油品事件問題原因，姜至剛說，經邀集食品安全、毒理學、食用油脂加工等領域專家學者，並邀請行政院食品安全辦公室及中聯公司列席來共同檢視，污染源經討論將指向「巴西黃豆」。

▲中聯致癌油7/3回收狀況，資料照。（圖／食藥署提供）

姜至剛指出，有一篇研究顯示，巴西黃豆含水率高，製程熱損傷相對明顯，導致粗榨油的苯駢芘含量偏高（可達10-300ppb）；再檢視中聯公司歷年資料後發現，美國黃豆檢測結果都沒有驗出，巴西黃豆過去雖符合標準，但今年4月確實曾驗出1.6ppb，稍微「飄上來」，但未超出標準的2ppb。

姜至剛提到，由於是連續製程，抽驗時可能剛好取自不同製程區段，因此導致廠內自驗合格，但出貨至下游如南僑時卻被驗出不合格，公司回頭檢驗原槽油時也發現不合格。食藥署已經要求中聯公司擴大檢驗其他批次，就4月起所有桶槽留樣的樣品，儘速檢驗苯駢芘含量，以確認各生產節點產品之安全性。

為了強化管理機制，預防再發生。姜至剛說，將加強黃豆原料驗收管控，會中專家提到黃豆含水量超過13%較有較高風險，因此將評估是否要更嚴格，以含水率12.5%作為標準；也要留意脫臭製程及萃取溶劑品質，另訂定抽樣檢驗查核點，研議增加檢驗頻率並採逐槽、逐批管理等，預計下週一與國內各重大油廠說明後，精進管理措施。