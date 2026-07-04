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內衣褲脫在房間！她一出浴室「見男友1舉動」嚇壞：不能理解

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友聞原PO的內褲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／曾筠淇報導

一名女網友發文透露，她日前從浴室走回房間時，意外撞見男友拿著她換下的內褲打手槍。這個尷尬的狀況讓兩人都嚇壞，事後也陷入尷尬氛圍，為化解不自在的相處狀態，她便上網求助，自己是否該主動跟男友說開？貼文曝光後，引起討論。

男友聞她的內褲打手槍

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這名女網友在Dcard上，以「發現男友偷聞我內褲」為標題發文。原PO表示，她當天將內衣褲留在房間後，就去洗澡，但因忘了拿浴帽，所以卸妝後就回到房間，不料，她竟撞見男友拿著她的內褲，邊聞邊在床上打手槍。雙方當場嚇壞，男友嚇得彈起來裝沒事，她則火速拿著浴帽回浴室。

兩人互看時很尷尬

原PO透露，這段插曲發生後，雙方都沒有特別討論這件事，但兩個人互看時都很尷尬、不自在。她坦言自己無法理解男友的行為，但也不想一直處在尷尬的狀態，因此想知道，自己是否該跟男友攤開來說，要對方別在意？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我以為這是正常的情侶互動欸」、「我如果看到男友因為聞我內褲而興奮，我大概會直接開戰，但你如果感覺不舒服還是要說喔～也可以有替代方案，像是給他你的睡衣什麼的」、「先不論性癖，你男友應該真的很喜歡你」、「那是他的性癖好吧？你們是男女朋友好像沒有很奇怪耶」、「你不討厭的話就當情趣啊，兩個人講開就好，這很正常的」。不過也有網友直呼，「我覺得很噁」。

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