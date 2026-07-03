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189元烤雞沒賣完不丟！好市多「隱藏處理流程」曝光

▲▼ 好市多烤雞烤雞腿 。（圖／資料照）

▲外媒揭露，好市多未售出的烤雞會變成多款熟食與冷藏商品。（圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

好市多（Costco）烤雞以價格實惠、份量充足成為不少會員逛賣場必買商品，但許多人好奇，若當天沒有賣完，這些烤雞最後會怎麼處理？外媒揭露，好市多並不會直接丟棄未售出的烤雞，而是將其送回後場重新拆解、加工，再變成雞肉沙拉、雞肉湯麵、雞肉派、義大利麵等熟食與冷藏商品，讓食材繼續被利用，也降低浪費。

根據美國食品網站《Chowhound》報導，好市多烤雞銷量相當驚人，單一實體門市平均每年可賣出約17.2萬隻烤雞。為了讓顧客隨時買到熱騰騰的烤雞，賣場通常約每2小時補貨一次，而在保溫展示架上未能及時售出的烤雞，便會被撤下，送往後場作進一步處理。

報導指出，這些烤雞下架後會被拆解成可再利用的雞肉食材，接著投入各式即食料理當中。像是好市多熟食區常見的雞肉湯麵、雞肉阿爾弗雷多筆管麵、雞肉餡餅等餐點，裡頭使用的雞肉，就可能來自當天未售出的烤雞。

除了熱食料理，好市多也會將烤雞加工成冷藏熟食或輕食商品。以美國門市為例，西南風味雞肉捲會使用撕成絲的雞胸肉，再搭配玉米、黑豆等配料；雞肉凱薩捲則加入帕瑪森起司與蘿蔓生菜；奶油雞肉沙拉則以雞胸肉拌入芹菜、洋蔥等食材製成。

另外，部分門市也會將烤雞不同部位分開包裝販售，例如烤雞腿、雞小腿等商品，讓未售出的烤雞能以另一種形式回到貨架。報導認為，這套做法不僅能延伸烤雞的利用價值，也讓好市多在維持熱食供應品質的同時，盡可能減少食物浪費。
 

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