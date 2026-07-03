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命喪委內瑞拉強震！23歲選美冠軍與男友失聯5天「並肩躺瓦礫堆」

▲23歲選美冠軍地震罹難！與男友失聯5天「並肩躺瓦礫堆」。（圖／翻攝自Instagram／Skarlent Rodríguez）

▲23歲選美冠軍地震罹難！與男友失聯5天「並肩躺瓦礫堆」。（圖／翻攝自Instagram／Skarlent Rodríguez）

記者楊庭蒝／綜合報導

委內瑞拉6月24日接連發生芮氏規模7.2與7.5強震，災情持續擴大，搜救行動仍在進行中。這場災難也傳出令人心碎的消息，年僅23歲、曾奪下2025年「奧蘭多小姐」選美冠軍的委內瑞拉模特兒史嘉莉．羅德里格茲（Skarlent Rodríguez），在地震後與男友何塞．卡斯特羅（José Castro）一同失聯，經過多日搜索，家屬最終證實兩人已不幸罹難。

綜合外媒報導，地震發生時，史嘉莉與男友人正在重災區之一、拉瓜伊拉州卡蒂亞拉馬爾（Catia La Mar）沿海地區，之後便失去聯繫。搜救人員連日來在倒塌公寓的瓦礫堆中尋找兩人下落，直到當地時間6月29日晚間，家屬才悲痛確認死訊。

家屬透過聲明表示，兩人被發現時並肩躺在一起，「直到最後一刻都形影不離」，消息曝光後令親友與粉絲相當不捨。親友目前也透過群眾募資平台發起募款，希望協助籌措兩人的喪葬費用，不少網友湧入留言哀悼，為這對情侶送上最後祝福。

史嘉莉曾獲得2025年「奧蘭多小姐」選美冠軍，不只因亮眼外型受到關注，也以親切、樂觀及充滿正能量的形象深受喜愛。噩耗傳出後，美國佛州格蘭德小姐組織以及國際格蘭德小姐（Miss Grand International）官方也陸續發文悼念，形容她無論在舞台上或生活中，都展現溫暖、優雅與力量，並向她的家屬及親友致上最深切慰問。

這起強震已造成委內瑞拉重大傷亡，根據外媒統計，近2300人不幸喪生、逾11200人受傷，仍有許多失蹤者等待搜救。災區多處建築倒塌，救援與重建工作至今仍在持續進行。
 

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