「風箏線割喉」當眾爆血！　男騎車上班途中喪命

▲男子騎車遇風箏線割喉喪命。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西阿馬帕州一名39歲男子騎車去上班，但途中卻遭塗有特殊粉末的風箏線纏繞頸部，導致頸靜脈與氣管當場被嚴重割裂，儘管旁人急忙協助止血，他仍不幸身亡。

每日郵報報導，這起事件發生在阿馬帕州的Santana當地時間6月30日傍晚6點20分左右，現場畫面顯示，39歲男子維亞納（Cleuson Andrade Viana）被風箏線割傷之後坐在路邊，頸部傷口不斷有血流出，一名男子從後方托住維亞納的頭部，另外一名男子則是拿著布料壓住傷口嘗試止血。

只不過維亞納仍在事發30分鐘之後過世。根據醫療報告以及警方的說法，這起事故之中的風箏線為工業製，塗有氧化鋁或石英粉末，導致維亞納的頸靜脈與氣管被嚴重割傷。

維亞納妻子莫雷拉（Lenice Moreira）透露，事發當天丈夫出門時心情還很好，中午還有回家吃飯，下午再度出門上班，沒想到卻再也見不到他，呼籲提高民眾對使用這類風箏線的認知，並加強執法力道。

這類風箏線塗有特殊粉末，主要用於當地的「風箏格鬥」活動，參賽者會試著割斷對手的風箏線。阿馬帕州早已立法禁止使用此類風箏線，違者將面臨罰款或監禁。

針對此案，當局表示已展開相關調查。目前巴西國會議員正尋求禁止製造、銷售和使用這類風箏線，推動法案擬對違法者處以1至3年監禁與罰金。

去年6月，里約熱內盧也發生過類似慘劇，一名41歲的三寶爸同樣在騎車時遭風箏線割喉喪命。