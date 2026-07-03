出門該關冷氣嗎？美專家揭「最省電吹法」　建材、濕度也有差

▲炎炎夏日，大家都關心怎麼開關冷氣比較省電。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



記者吳美依／綜合報導

出門上班上課，究竟要不要關冷氣，一直是備受爭議的話題。答案可能因外出時間、天氣類型及建築物隔熱效果有不同答案。3位接受《美聯社》採訪的學者，則提供能夠兼顧節能與舒適的最佳策略。

一些人認為，在離家幾小時的空檔關掉冷氣，才是最節能又最省錢的方法。另一些人卻主張，讓冷氣持續運轉才能避免室溫升高、重開冷氣又要快速降溫，反而更加耗電。

時間長短、氣候濕度都很重要

根據美國能源部數據，每天8小時將冷暖氣調高4至6°C，一年最多可省下10%冷暖氣費用。

史托尼布魯克大學（Stony Brook University）都市規劃教授休伊特（Elizabeth Hewitt）表示，「如果你只去超市15分鐘，關冷氣不會帶來任何節能效果。」但一般而言，「如果你是去上班8小時，幾乎總能透過關冷氣節省更多能源與金錢。」

值得注意的是，氣候類型也很重要。在像是亞利桑那州的乾燥地區，調高幾度不成問題。但在像是佛州這樣潮濕的氣候下，長時間關閉冷氣，也可能增加發霉風險。

頻繁開關恐損耗 房屋建材也關鍵

亞利桑那州立大學機械工程教授菲倫（Patrick Phelan）指出，「每調高1°F（約0.6°C），冷氣成本就能省下3%左右。」

由於空調系統通常在啟動的15至30分鐘內才能恢復最佳運轉效率，若頻繁把冷氣關掉幾小時再打開，可能增加設備磨損，進而提高維修頻率。

科羅拉多大學波德分校建築工程教授亨澤（Gregor Henze）提醒，水泥或磚造建築能夠更長時間保留涼爽空氣，老舊且隔熱較差的房子室溫可能迅速上升，因此即便外出幾小時，也建議調高溫度。

此外，你家安裝的是窗型冷氣、中央空調或智慧型冷氣，都會影響節能效果。

若不想靠冷氣降溫，專家建議拉窗簾、關百葉窗，甚至貼隔熱膜遮擋陽光。乾燥地區可趁夜晚較涼時開窗通風，但潮濕地區此舉反而會引入更多濕氣，必須特別留意。