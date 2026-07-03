日本宣布對台灣、中國鋼材課「反傾銷稅」　稅率最高至42.1%

▲中國甘肅省金昌，當地工廠正在進行鎳基合金產品生產工作。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本政府今（3）日召開內閣會議後正式決定，今年7月9日至11月8日，將對從台灣（台澎金馬）與中國大陸進口的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板及不銹鋼帶」課徵臨時反傾銷稅，最高稅率達42.1%。日方調查發現，台陸兩地產品以低於日本市價20%至40%的價格傾銷，對日本內部產業構成實質損害。

日本經濟產業省、財務省3日發布最新公告，這項針對台灣（台灣、澎湖、金門、馬祖）與中國大陸（不含港澳地區）的「反傾銷關稅」政令將於7月8日起正式公布，並於隔天9日火速上路。

這次遭到日本關稅重拳鎖定的「鎳基合金不銹鋼冷軋鋼板及鋼帶」，屬於含有10.5%以上鉻且重量比超過0.6%鎳的合金鋼，具備極佳的耐腐蝕性，外觀精美亮麗。日本財務省資料顯示，這類鋼材的應用範圍相當貼近民生，從日常生活使用的湯匙、叉子，到鐵道迷熟知的火車車廂等各類產品，都少不了它的身影。

這起反傾銷案起源於日本國內產業提出申請，經濟產業省與財務省隨即於2025年7月22日展開跨部會聯合調查。歷經將近一年的全面追查，日方於2026年6月19日做出初步認定，推定台陸相關貨物確實存在不當傾銷事實，且對日本國內本土產業造成實質損害。

隨後，關稅與外匯審議會也在6月23日正式提交答辯，認定為了保護日本國內產業，有必要課徵「3.6%至42.1%」的臨時反傾銷稅。

根據《彭博社》，日本政府這次大動作課徵反傾銷稅，主因在於這些進口鋼材在日本的銷售價格，竟然比在台灣與中國大陸的售價還要便宜20%至40%，低價優勢引發不公平競爭。

日本鋼鐵聯盟（JISF）的最新數據顯示，日本目前的鋼鐵進口第一大國為南韓，佔比高達62%；然而，來自中國大陸的鋼鐵產品佔了日本進口總量約20%，台灣則緊追在後佔了17%。隨著新稅制即將於7月9日引爆，台陸兩地相加高達近4成的市場份額勢必面臨洗牌，對台灣鋼鐵製造商的出口戰略而言，將是一場不容小覷的硬仗。