巴士超載墜谷！　巴基斯坦至少40死8傷

▲巴基斯坦巴士墜谷至少40死。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴基斯坦3日一輛嚴重超載的巴士失控墜谷，造成40人死亡、8人受傷，是近年來當地最嚴重的交通事故之一。

美聯社報導，這起事故發生在達納薩爾（Dana Sar），此處位在俾路支省與開伯爾一普什圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）交界的偏遠山區。目前救難人員仍在全力確認罹難者身分。

❗️???????? At least 40 killed after bus falls into ravine in #Pakistan. pic.twitter.com/3u203wzgrP — APA News Agency (@APA_English) July 3, 2026

???? At least 40 people killed and 8 injured after passenger bus plunges into ravine in Pakistan’s Khyber Pakhtunkhwa province, officials tells Anadolu https://t.co/UFYY8zrOGE pic.twitter.com/iCHxv8dGdB — Anadolu English (@anadoluagency) July 3, 2026

俾路支省政府發言人林德（Shahid Rind）表示，這輛巴士車上當時不只有原本載的乘客，還另外多載另一輛拋錨巴士上的乘客，導致車內嚴重超載。

巴基斯坦總統札達里（Asif Ali Zardari）對此次事故表達哀痛，向罹難者家屬致上慰問，祝福傷患早日康復，同時指示相關單位務必讓傷者獲得最完善的醫療照護。

巴基斯坦交通事故頻繁，原因包括路況不佳、交通法規執法不力、不安全駕駛行為等，特別是在山區。今年5月，巴基斯坦西北部才發生一起小巴撞上停靠巴士的事故，造成17人死亡、5人受傷。