9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

▲311大地震災後慘狀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

許多規模9的超巨大地震都有一個共同點，那就是震源的板塊邊界傾斜角度相當平緩。但理論上，傾斜角度較平緩，應該更不容易引發大規模滑動。對此，東京大學研究團隊宣稱已解開謎團，研究結果1日發表在美國科學期刊《Science Advances》。

日本《每日新聞》報導，造成巨大地震的海溝型地震，通常發生在海洋板塊隱沒至陸地板塊下方的位置。

雖然板塊傾斜角度會因深度或地形等因素而有所不同，有些地方甚至超過40度，但許多規模9地震都發生在傾斜角不到20度的「超低角」板塊邊界。舉例來說，規模9的2011年東日本大地震（311大地震）震源傾角僅10度，規模9.1的2004年印度洋大地震（南亞大海嘯）甚至僅有8度。

為了揭開謎底，研究團隊將焦點放在「地震是由微小斷層破裂開始，進而產生連鎖反應而擴大」的特性之上。他們透過全球歷史地震數據，分析不同板塊傾斜角度下，小規模地震演變成大規模地震的機率。

結果顯示，在傾斜角10度的板塊上，規模5地震演變成規模9地震的機率，比傾斜角40度的板塊高出60倍左右。這證明了超低角地震確實更容易演變成超巨大地震。

研究團隊進一步展開模擬實驗，分析在何種條件下最容易引發地震巨大化。結果發現，促使斷層滑移的力量「應力」會隨時間變化，而當應力方向恰好與超低角板塊最容易滑動的方向一致時，斷層破裂就更容易瞬間擴大。

研究團隊成員、東大地震學教授井出哲表示，「在超低角的板塊邊界上，取決於地下承受的應力方向，確實有可能引發超巨大地震。未來如何監測應力變化，將是至關重要的課題。」