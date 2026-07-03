　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

▲▼311大地震,殘破家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲311大地震災後慘狀。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

許多規模9的超巨大地震都有一個共同點，那就是震源的板塊邊界傾斜角度相當平緩。但理論上，傾斜角度較平緩，應該更不容易引發大規模滑動。對此，東京大學研究團隊宣稱已解開謎團，研究結果1日發表在美國科學期刊《Science Advances》

日本《每日新聞》報導，造成巨大地震的海溝型地震，通常發生在海洋板塊隱沒至陸地板塊下方的位置。

雖然板塊傾斜角度會因深度或地形等因素而有所不同，有些地方甚至超過40度，但許多規模9地震都發生在傾斜角不到20度的「超低角」板塊邊界。舉例來說，規模9的2011年東日本大地震（311大地震）震源傾角僅10度，規模9.1的2004年印度洋大地震（南亞大海嘯）甚至僅有8度。

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震引發超大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）

為了揭開謎底，研究團隊將焦點放在「地震是由微小斷層破裂開始，進而產生連鎖反應而擴大」的特性之上。他們透過全球歷史地震數據，分析不同板塊傾斜角度下，小規模地震演變成大規模地震的機率。

結果顯示，在傾斜角10度的板塊上，規模5地震演變成規模9地震的機率，比傾斜角40度的板塊高出60倍左右。這證明了超低角地震確實更容易演變成超巨大地震。

研究團隊進一步展開模擬實驗，分析在何種條件下最容易引發地震巨大化。結果發現，促使斷層滑移的力量「應力」會隨時間變化，而當應力方向恰好與超低角板塊最容易滑動的方向一致時，斷層破裂就更容易瞬間擴大。

研究團隊成員、東大地震學教授井出哲表示，「在超低角的板塊邊界上，取決於地下承受的應力方向，確實有可能引發超巨大地震。未來如何監測應力變化，將是至關重要的課題。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭台銘5子女人生際遇大不同！她「一出手就是2億」被讚沒架子
鄰居故意「燒仙草」鬆手　下場慘了
快訊／派出所槍響！員警「頭部中彈」倒血泊
快訊／下班注意　12縣市豪大雨特報
巴威最新預測路徑！估今晚升強颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

出門該關冷氣嗎？美專家揭「最省電吹法」　建材、濕度也有差

日本宣布對台灣、中國鋼材課「反傾銷稅」　稅率最高至42.1%

巴士超載墜谷！　巴基斯坦至少40死8傷

9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

日本防衛省破天荒！首度公開中國航母「遼寧號」監控影片　動機曝

18個月男童溺水「宣告死亡」送太平間　數小時後驚見還在呼吸

小象被撞死！母象心碎「守屍7小時」　佔據道路不肯離開

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

引擎蓋

毒駕奪命畫面曝！逆向撞死男騎士竟落跑　刺青喪屍躲衣櫃遭逮

高雄夜市攤商賣大陸魔芋爽！40餘品項無繁中標示　最重罰300萬

新竹縣長官邸遭爆變砲房！人妻控被始亂終棄　駐衛警記過2次調職

國1連環車禍！ 大貨車翻覆壓爛小客車

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

出門該關冷氣嗎？美專家揭「最省電吹法」　建材、濕度也有差

日本宣布對台灣、中國鋼材課「反傾銷稅」　稅率最高至42.1%

巴士超載墜谷！　巴基斯坦至少40死8傷

9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

日本防衛省破天荒！首度公開中國航母「遼寧號」監控影片　動機曝

18個月男童溺水「宣告死亡」送太平間　數小時後驚見還在呼吸

小象被撞死！母象心碎「守屍7小時」　佔據道路不肯離開

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

沙拉油致癌物超標別恐慌　北醫教授：真正要防的是長期食用

鼎泰豐營業到一半「直接店休」！原因曝光被讚爆：良心企業

補提3中選會委員人選再遭立法院封殺　行政院：深表遺憾

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

喝到茫！九如鄉農會理事長酒駕闖紅燈　撞飛17歲女騎士還拖行100m

超方便！搭雙北公車免擔心餘額不足　悠遊卡自動加值服務上線

小額採購金額擬提高至50萬　工程會開辦《採購法》修法說明會

富邦亞運名單尚未確定　林威助證實曾提多人、一軍主力也在其中

北海道必搭「富良野・美瑛慢車號」9/23停駛　看3大薰衣草花田

外資砍台股777億元！面板雙虎賣最多　買賣超前10一次看

馬筱梅想讓兒子「在北京讀書」　曝大陸教育「比台灣嚴格」

國際熱門新聞

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

馬路活春宮　裸女跨坐駕駛座玩命激戰

即／川普再嗆台灣「搶走100%晶片生意」

飛機降落失聯　叛軍擊斃機師燒掉飛機

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

英格蘭女球迷突掀球衣「炸出渾圓雙奶」

今年颱風生成數翻倍　日媒曝「2關鍵」

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

IT主管帶千萬存款提早退休　原因曝光

川普擬禁「外國孕婦」入境美國　替代限制出生公民權違憲

更多熱門

相關新聞

日本宮古島外海6.4地震　震源深度極淺

日本宮古島外海6.4地震　震源深度極淺

日本沖繩縣宮古島西北部外海3日13時05分發生規模6.4地震。依據氣象廳測得數據，震源深度極淺，最大震度3級。

140噸廢墟重壓8天　委內瑞拉警衛奇蹟獲救

140噸廢墟重壓8天　委內瑞拉警衛奇蹟獲救

即／22:44東部海域發生有感地震　3級以上

即／22:44東部海域發生有感地震　3級以上

強震被活埋5天　小狗獲救「狂親臉謝救命恩人」

強震被活埋5天　小狗獲救「狂親臉謝救命恩人」

委國驚見血色天空　眾人嚇壞：末日凶兆

委國驚見血色天空　眾人嚇壞：末日凶兆

關鍵字：

地震板塊東日本大地震311大地震

讀者迴響

熱門新聞

診所突宣布「院長過世」即起停業！在地一票病患震驚

基隆19歲姊持菜刀砍傷弟　親戚見狀急報警送醫

「巴威是個怪物風暴」　專家示警：接近台灣時size相當大

獨／大師級建築師15樓墜落亡　桃園矚目大案才完工

演藝圈最凍齡的女星是誰？　一票點名她

55歲失業父找到新工作　第一天下班就被毒駕撞死

電費快破4千元！他開台電APP「爽折822元」

好市多起家厝搬家！220萬太空艙全台首賣

世足下注4場比分　神準男爽中854萬

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

「置地廣場桃園」是他設計的！　名建築師墜樓同業惋嘆

《星際寶貝》童星證實死於愛滋病

賴清德逛寵物展試吃「狗肉乾」讚好吃　一旁幕僚、隨扈瞪大眼

七六人震撼補強　3.9億簽砍將西蒙斯

更多

最夯影音

更多
小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD
台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面