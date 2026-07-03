日本防衛省破天荒！首度公開中國航母「遼寧號」監控影片　動機曝

▲日本防衛省首度公開針對中國海軍航空母艦「遼寧號」的監控影像。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

日本防衛省統合幕僚監部今（3）日首度公開中國海軍航空母艦「遼寧號」與俄羅斯軍艦在日本周邊海域航行的監控影片，這也是自衛隊有紀錄以來第一次公開遼寧號的實況影像。日本防衛省強調，自衛隊不分晝夜持續進行警戒監視，期盼透過這次破天荒曝光的畫面，讓民眾更理解國防實務。

根據日媒《TBS News》，日本防衛省統合幕僚監部於3日下午，正式在其官方社群平台X發布了這段受矚目的監視影片。畫面中記錄了今年5月至6月期間，在日本周邊海域航行的外國艦艇實況，其中最引人注目的，莫過於中國海軍航空母艦「遼寧號」以及成群移動的俄羅斯軍方艦艇。

日本防衛省證實，這是有紀錄可考以來，自衛隊「首次公開」遼寧號的實況動態影像。

防衛省統合幕僚監部特別說明，自衛隊為了守護國民的寶貴生命與和平的日常生活，長期以來「不分晝夜持續進行警戒監視活動」。而本次之所以打破慣例、首度將第一線的監視活動剪輯成公開影片，正是為了希望能讓大眾更加理解，國防任務的實質重要性與自衛隊的辛勞。

面對緊繃的區域局勢，統合幕僚監部呼籲，官方網站皆會持續公告與更新周邊海空域的外國軍艦及航空活動動向，盼透過情報的透明與即時性，隨時掌握最新的周邊防務與安全動態。

根據日媒《產經新聞》，日本防衛省統合幕僚監部曾於6月1日發布統計結果，發現從5月26至28日，光是這3天以內，在太平洋活動的遼寧號，其戰鬥機與直升機在艦上的起降次數便高達170次。

日本防衛省指出，遼寧號5月26日在小笠原群島沖之鳥島（東京都）西南方航行，5月27日航行至宮古島以南約790公里，5月28日航行至宮古島西南方590公里海域，由日本海上自衛隊全程監控掌握。