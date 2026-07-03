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驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

▲▼日本京都大學日前發現熊的蹤跡。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本京都大學日前發現熊的蹤跡。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

國際知名學府日本京都大學驚傳「熊出沒」！位於京都市西京區的京都大學桂校區，6月底有研究人員在校園旁的樹林中，目擊到野生黑熊的蹤跡。由於近期京都市內目擊熊隻的情報頻傳，校方不敢大意，已緊急向全校師生發出安全通報，提醒大家出入務必提高警覺。

深夜驚魂！海外研究員隔著圍籬與熊對視
根據日媒《讀賣新聞》報導，這起目擊事件發生在6月30日深夜11時。當時一名正在京都大學進行訪問的海外共同研究人員，正走在校園中央「京都大學桂圖書館」附近道路上。不料，他往道路旁一看，竟赫然發現圍籬另一側的丘陵雜木林內，有一隻野生黑熊正在活動，嚇得趕緊通報校方。

校方指出，目擊到熊蹤的區域平時學生與教職員徒步經過的機率較低，主要是外包廠商車輛進出，或是教職員前往停車場的專用通道。不過，由於該片雜木林往北一路延伸至知名觀光景點「嵐山」一帶的群山，屬於野生動物活動的潛在範圍，因此不排除黑熊是順著山林一路向下探索而誤闖校園周邊。

校方緊急發布警報 學生嚇壞：以後要結伴大聲講話
為了確保全校師生的安全，京都大學已在昨（2）日上午，透過校內電子佈告欄等系統，向全校師生發布了正式的目擊情報與安全注意喚起通報。

這起校園驚魂記也引發學生一陣恐慌。一名就讀工學研究科碩士一年級的22歲男研究生受訪時透露，「最近一直聽說京都市內常有熊出沒的消息，雖然心裡覺得很毛，但總覺得沒什麼真實感。」如今熊真的出現在自己每天上課的校園旁邊，感覺真的很恐怖！」

碩士生坦言，以後晚上走在校園裡會更加小心，採取防範措施，「接下來打算和朋友結伴同行，一邊大聲講話一邊走路，盡量提高警覺。」

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