18個月男童溺水「宣告死亡」送太平間　數小時後驚見還在呼吸

▲男童被宣告不治送到太平間，被發現還有呼吸。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國亞利桑那州一名18個月大的嬰兒因溺水送醫宣告死亡，未料送往太平間數小時後被發現還有呼吸，緊急接受治療。已知在過程中，有員警觀察到孩子似乎還有生命跡象卻未獲正視，警方報告稱，醫師錯誤宣告男童死亡。

溺水宣告不治 送到太平間還有呼吸

ABC15、每日郵報報導，這起事件發生在今年2月，這名18個月男童在泳池溺水，被緊急送往梅西吉爾伯特醫療中心。根據警方報告，當時有護理師曾稱還有脈搏，現場員警立刻告知負責的醫師，提醒孩子可能還活著。不過醫師告訴警察，他上醫學院是有原因的，讓他做他的工作，隨後宣告男童死亡。

當男童被送到醫院太平間時，員警聽見類似喘氣或是氣體排出的聲響。不過當時在場的工作人員稱，這些聲音可能是因為剛才有進行搶救。

時隔數小時，直到法醫辦公室運送人員深夜11時52分抵達時，才發現男童還有呼吸，把孩子緊急送往鳳凰城兒童醫院接受治療。

孩子腦部受損 需要終身照護

根據核磁共振結果顯示，男童有腦損傷的狀況，未來需要終身照護。

對此，梅西吉爾伯特醫療中心表示，這是令人心碎的情況，已立即針對所有環節展開審查，但出於對患者隱私的尊重，無法透露詳情。