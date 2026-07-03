　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

凱特王妃驚喜現身溫布頓排隊區，與徹夜排隊購票的球迷互動、聊天，相當親民。（翻攝princeandprincessofwales IG）

▲凱特王妃驚喜現身溫布頓排隊區，與徹夜排隊購票的球迷互動、聊天，相當親民。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）是網球迷，2日驚喜現身溫布頓網球錦標賽第4天賽程，也是她今年首度亮相溫網。身為全英草地網球暨槌球俱樂部皇家贊助人的她，不只貼心問候徹夜排隊買票的球迷，更主動化身售票員，到售票處協助掃描門票、發放入場券，讓在場的球迷看了不敢置信。

凱特驚喜現身排隊區　親自掃票、發放入場券

凱特2日一到溫布頓，就直奔The Queue官方露營區，許多熱血球迷從凌晨4點就開始露營排隊，只為爭取當日入場門票。凱特驚喜現身，與球迷們握手、聊天、合照，更主動協助義工掃描門票、發放入場券，幫忙處理票務工作。肯辛頓宮發聲明表示：「王妃花時間與排隊的觀眾會面，並與全英俱樂部的義工一起迎接賓客。」

77歲的退休建築測量師莫里斯瓊斯（Maurice Jones）告訴《每日鏡報》，凱特當時輕碰他的肩膀，問他想看哪一場比賽，還對他說：「希望你們玩得開心，今天天氣真不錯」。有球迷形容她「真的好親切」，與民眾毫無距離。

「抱歉讓你們久等了！」凱特王妃溫網驚喜化身「售票員」　排隊7小時買票的球迷驚呼：值得了

▲凱特王妃和小朋友握手交流。（翻攝princeandprincessofwales IG）

而凱特在操作刷卡機時，對球迷說：「抱歉讓你們等那麼久」，更告訴他們：「你們一定等不及想進去喝一杯了。」球迷麥克斯（Max）和路易斯（Louis）排了7小時的隊，他們從凱特手中拿到票後，激動說：「值得了！」《BBC》球評克里斯布拉德南（Chris Bradnam）也驚呼：「這些球迷太幸運了！」

身為時尚資優生，凱特當天的造型也具看點，她難得綁馬尾，穿上烏拉圭設計師Gabriela Hearst的亮藍色亞麻套裝，俐落又優雅。另外腳踩Ralph Lauren金色尖頭小牛皮高跟鞋，佩戴價值170英鎊（約新台幣7,254元）的Carousel Jewels耳環，手提Anya Hindmarch的編織皮革托特包。整體造型清新、充滿夏日氛圍。

「抱歉讓你們久等了！」凱特王妃溫網驚喜化身「售票員」　排隊7小時買票的球迷驚呼：值得了

▲凱特王妃化身「售票員」，親自協助球迷掃描門票、發放入場券，讓現場民眾驚喜不已。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特隨後前往第18號球場，觀看英國外卡選手阿蒂爾費里（Arthur Fery）與芬蘭選手奧托維爾塔寧（Otto Virtanen）的男單第二輪比賽，凱特低調坐在前英國一哥蒂姆韓曼（Tim Henman）和全英草地網球俱樂部主席黛比傑凡斯（Deborah Jevans）身旁看球賽。整場比賽她全程投入，而且民眾就在她後方走動，顯得她真的很親民。

抗癌後完成三峰挑戰　2016年接任溫網皇家贊助人

之後凱特轉往一號球場，繼續觀看英國地主選手凱蒂斯萬（Katie Swan）對美國女將麥迪遜基絲（Madison Keys）的女單第二輪比賽。這時候凱特與英國網球名將安迪莫瑞（Andy Murray）並肩觀戰。兩位都是英國極具代表的人物，坐在一起充滿話題。

「抱歉讓你們久等了！」凱特王妃溫網驚喜化身「售票員」　排隊7小時買票的球迷驚呼：值得了

▲凱特王妃與英國網球名將安迪莫瑞一同在場邊觀賞比賽。（翻攝princeandprincessofwales IG）

除了球賽，凱特還抽空與兒童攝影俱樂部「Shine Camera Club」的孩童們互動。她仔細欣賞小朋友拍攝的樹木照片，稱讚：「這張很有抽象感，我很喜歡」，並鼓勵孩子們「創意是探索情緒的好方式」。再次展現她對年輕世代與社區活動的關懷。

事實上，凱特在亮相溫網前，才剛完成「國家三峰挑戰」壯舉，她在24小時內獨自攀登蘇格蘭的本尼維斯山（Ben Nevis）、英格蘭的斯科費爾峰（Scafell Pike）以及威爾斯的斯諾登山（Snowdon）3大高峰，總步行距離約37公里、累積爬升超過3,000公尺，象徵她抗癌後的自我突破，也為公益回饋社會。

「抱歉讓你們久等了！」凱特王妃溫網驚喜化身「售票員」　排隊7小時買票的球迷驚呼：值得了

▲凱特王妃（左）以一身亮藍色亞麻套裝現身溫布頓網球錦標賽，親切向現場民眾揮手致意。（翻攝Wimbledon臉書）

而溫網一直是凱特的最愛，她從2008年與威廉王子（Prince William）交往後，就經常到場看比賽。2016年她接任全英草地網球暨槌球俱樂部皇家贊助人後，每年都會出席賽事，並在男女單打決賽後頒發冠軍獎盃。預料在接下來的賽程中，她也會再度現身、在決賽中頒獎。


更多鏡週刊報導
登山偶遇凱特王妃！她癌後獨攀3高峰　遇「11歲抗癌小鬥士」低調捐款暖哭
喬治王子要念的「伊頓公學」有多難進？　台灣富豪「捧錢也進不去」3大挑戰曝光
威廉王子、凱特王妃會出席泰勒絲婚禮嗎？　答案終於揭曉

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭台銘5子女人生際遇大不同！她「一出手就是2億」被讚沒架子
鄰居故意「燒仙草」鬆手　下場慘了
快訊／派出所槍響！員警「頭部中彈」倒血泊
快訊／下班注意　12縣市豪大雨特報
巴威最新預測路徑！估今晚升強颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

出門該關冷氣嗎？美專家揭「最省電吹法」　建材、濕度也有差

日本宣布對台灣、中國鋼材課「反傾銷稅」　稅率最高至42.1%

巴士超載墜谷！　巴基斯坦至少40死8傷

9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

日本防衛省破天荒！首度公開中國航母「遼寧號」監控影片　動機曝

18個月男童溺水「宣告死亡」送太平間　數小時後驚見還在呼吸

小象被撞死！母象心碎「守屍7小時」　佔據道路不肯離開

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

引擎蓋

毒駕奪命畫面曝！逆向撞死男騎士竟落跑　刺青喪屍躲衣櫃遭逮

高雄夜市攤商賣大陸魔芋爽！40餘品項無繁中標示　最重罰300萬

新竹縣長官邸遭爆變砲房！人妻控被始亂終棄　駐衛警記過2次調職

國1連環車禍！ 大貨車翻覆壓爛小客車

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

出門該關冷氣嗎？美專家揭「最省電吹法」　建材、濕度也有差

日本宣布對台灣、中國鋼材課「反傾銷稅」　稅率最高至42.1%

巴士超載墜谷！　巴基斯坦至少40死8傷

9.0超巨大地震共同點　日東大研究揭「60倍風險」關鍵

凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

日本防衛省破天荒！首度公開中國航母「遼寧號」監控影片　動機曝

18個月男童溺水「宣告死亡」送太平間　數小時後驚見還在呼吸

小象被撞死！母象心碎「守屍7小時」　佔據道路不肯離開

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

沙拉油致癌物超標別恐慌　北醫教授：真正要防的是長期食用

鼎泰豐營業到一半「直接店休」！原因曝光被讚爆：良心企業

補提3中選會委員人選再遭立法院封殺　行政院：深表遺憾

驚見熊蹤！京都大學校園旁樹叢驚傳「熊出沒」　校方緊急通報師生

喝到茫！九如鄉農會理事長酒駕闖紅燈　撞飛17歲女騎士還拖行100m

超方便！搭雙北公車免擔心餘額不足　悠遊卡自動加值服務上線

小額採購金額擬提高至50萬　工程會開辦《採購法》修法說明會

富邦亞運名單尚未確定　林威助證實曾提多人、一軍主力也在其中

北海道必搭「富良野・美瑛慢車號」9/23停駛　看3大薰衣草花田

外資砍台股777億元！面板雙虎賣最多　買賣超前10一次看

【超前部署】媽用手指當針筒模擬打針　寶寶超投入笑翻網友

國際熱門新聞

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

馬路活春宮　裸女跨坐駕駛座玩命激戰

即／川普再嗆台灣「搶走100%晶片生意」

飛機降落失聯　叛軍擊斃機師燒掉飛機

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

英格蘭女球迷突掀球衣「炸出渾圓雙奶」

今年颱風生成數翻倍　日媒曝「2關鍵」

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

IT主管帶千萬存款提早退休　原因曝光

川普擬禁「外國孕婦」入境美國　替代限制出生公民權違憲

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

診所突宣布「院長過世」即起停業！在地一票病患震驚

基隆19歲姊持菜刀砍傷弟　親戚見狀急報警送醫

「巴威是個怪物風暴」　專家示警：接近台灣時size相當大

獨／大師級建築師15樓墜落亡　桃園矚目大案才完工

演藝圈最凍齡的女星是誰？　一票點名她

55歲失業父找到新工作　第一天下班就被毒駕撞死

電費快破4千元！他開台電APP「爽折822元」

好市多起家厝搬家！220萬太空艙全台首賣

世足下注4場比分　神準男爽中854萬

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

「置地廣場桃園」是他設計的！　名建築師墜樓同業惋嘆

《星際寶貝》童星證實死於愛滋病

賴清德逛寵物展試吃「狗肉乾」讚好吃　一旁幕僚、隨扈瞪大眼

七六人震撼補強　3.9億簽砍將西蒙斯

更多

最夯影音

更多
小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD
台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面