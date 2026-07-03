凱特溫網驚喜化身「售票員」　球迷排隊7小時買票驚呼：值得了

▲凱特王妃驚喜現身溫布頓排隊區，與徹夜排隊購票的球迷互動、聊天，相當親民。（翻攝princeandprincessofwales IG）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）是網球迷，2日驚喜現身溫布頓網球錦標賽第4天賽程，也是她今年首度亮相溫網。身為全英草地網球暨槌球俱樂部皇家贊助人的她，不只貼心問候徹夜排隊買票的球迷，更主動化身售票員，到售票處協助掃描門票、發放入場券，讓在場的球迷看了不敢置信。

凱特驚喜現身排隊區 親自掃票、發放入場券

凱特2日一到溫布頓，就直奔The Queue官方露營區，許多熱血球迷從凌晨4點就開始露營排隊，只為爭取當日入場門票。凱特驚喜現身，與球迷們握手、聊天、合照，更主動協助義工掃描門票、發放入場券，幫忙處理票務工作。肯辛頓宮發聲明表示：「王妃花時間與排隊的觀眾會面，並與全英俱樂部的義工一起迎接賓客。」

77歲的退休建築測量師莫里斯瓊斯（Maurice Jones）告訴《每日鏡報》，凱特當時輕碰他的肩膀，問他想看哪一場比賽，還對他說：「希望你們玩得開心，今天天氣真不錯」。有球迷形容她「真的好親切」，與民眾毫無距離。

▲凱特王妃和小朋友握手交流。（翻攝princeandprincessofwales IG）

而凱特在操作刷卡機時，對球迷說：「抱歉讓你們等那麼久」，更告訴他們：「你們一定等不及想進去喝一杯了。」球迷麥克斯（Max）和路易斯（Louis）排了7小時的隊，他們從凱特手中拿到票後，激動說：「值得了！」《BBC》球評克里斯布拉德南（Chris Bradnam）也驚呼：「這些球迷太幸運了！」

身為時尚資優生，凱特當天的造型也具看點，她難得綁馬尾，穿上烏拉圭設計師Gabriela Hearst的亮藍色亞麻套裝，俐落又優雅。另外腳踩Ralph Lauren金色尖頭小牛皮高跟鞋，佩戴價值170英鎊（約新台幣7,254元）的Carousel Jewels耳環，手提Anya Hindmarch的編織皮革托特包。整體造型清新、充滿夏日氛圍。

▲凱特王妃化身「售票員」，親自協助球迷掃描門票、發放入場券，讓現場民眾驚喜不已。（翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特隨後前往第18號球場，觀看英國外卡選手阿蒂爾費里（Arthur Fery）與芬蘭選手奧托維爾塔寧（Otto Virtanen）的男單第二輪比賽，凱特低調坐在前英國一哥蒂姆韓曼（Tim Henman）和全英草地網球俱樂部主席黛比傑凡斯（Deborah Jevans）身旁看球賽。整場比賽她全程投入，而且民眾就在她後方走動，顯得她真的很親民。

抗癌後完成三峰挑戰 2016年接任溫網皇家贊助人

之後凱特轉往一號球場，繼續觀看英國地主選手凱蒂斯萬（Katie Swan）對美國女將麥迪遜基絲（Madison Keys）的女單第二輪比賽。這時候凱特與英國網球名將安迪莫瑞（Andy Murray）並肩觀戰。兩位都是英國極具代表的人物，坐在一起充滿話題。

▲凱特王妃與英國網球名將安迪莫瑞一同在場邊觀賞比賽。（翻攝princeandprincessofwales IG）

除了球賽，凱特還抽空與兒童攝影俱樂部「Shine Camera Club」的孩童們互動。她仔細欣賞小朋友拍攝的樹木照片，稱讚：「這張很有抽象感，我很喜歡」，並鼓勵孩子們「創意是探索情緒的好方式」。再次展現她對年輕世代與社區活動的關懷。

事實上，凱特在亮相溫網前，才剛完成「國家三峰挑戰」壯舉，她在24小時內獨自攀登蘇格蘭的本尼維斯山（Ben Nevis）、英格蘭的斯科費爾峰（Scafell Pike）以及威爾斯的斯諾登山（Snowdon）3大高峰，總步行距離約37公里、累積爬升超過3,000公尺，象徵她抗癌後的自我突破，也為公益回饋社會。

▲凱特王妃（左）以一身亮藍色亞麻套裝現身溫布頓網球錦標賽，親切向現場民眾揮手致意。（翻攝Wimbledon臉書）

而溫網一直是凱特的最愛，她從2008年與威廉王子（Prince William）交往後，就經常到場看比賽。2016年她接任全英草地網球暨槌球俱樂部皇家贊助人後，每年都會出席賽事，並在男女單打決賽後頒發冠軍獎盃。預料在接下來的賽程中，她也會再度現身、在決賽中頒獎。



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