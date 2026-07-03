狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

▲南韓一名女網紅，遭到瘋狂男粉絲頻繁騷擾。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名正妹網紅長期遭受狂熱粉絲跟蹤騷擾，男方好不容易判刑入獄，怎料惡夢根本還沒結束！這名29歲惡男在獄中服刑期間，竟然再度寄信到網紅家人經營的店面，囂張寫下「很快見面，我會去找妳」等驚悚字眼，使得該名被害女性與家屬頓時感受到人身安全受威脅。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，全州地方檢察廳井邑支廳今（3）日對外證實，29歲的A男因涉嫌違反《跟蹤騷擾犯罪處罰法》，檢方已向法院申請「暫時措施1至3號」處分並獲得批准。

這項處分等同台灣的保護令，包含停止跟蹤騷擾被害人（書面警告1號）、禁止靠近被害人及其家屬周邊100公尺以內（2號），以及嚴禁透過電話或訊息等任何方式向被害人取得聯絡（3號），若違反將面臨2年以下有期徒刑或最高2000萬韓元（約合新台幣45萬元）的罰金。

犯下這起恐怖跟騷案的29歲A男，過去瘋狂跟蹤、騷擾知名女性YouTuber的B某，包括在女方直播結束後，A男假借斗內，透過直播節目所提供的募款帳號匯款達20多次，他在匯款人備註欄寫下「晚安」、「睡個好覺」，甚至肉搜女方在社群平台的發文後，竟然數度前往其家人所經營的店鋪騷擾。

原本以為入獄能換來平靜，沒想到上個月，女方家屬所經營的店鋪突然收到一封來自監獄的信件，打開一看，裡面竟然是A男親筆寫下的驚悚留言。A男不僅在信裡直呼女方名字，更直白地寫道：「很快見面^^，我會去找妳。」

這封信讓受害者全家再度陷入深淵，女方嚇得立刻將信件照片上傳社群，崩潰痛訴，「因為這個跟騷犯，我和家人的安全都受到了嚴重威脅！」

這起惡劣的「獄中2次傷害」事件瞬間點燃大眾怒火，檢方與法院也決定「硬起來」採取預防性反擊。檢方表示，雖然信件內文沒有直接提及暴力字眼，但考量到被害人過去反覆遭受跟騷的痛苦陰影，這封信絕對足以造成極大的恐懼與不安。

眼看惡男不知悔改，南韓法務部長官鄭成湖也親自關切，當即下令將該加害者列為信件審查對象，並承諾從行政措施到法律修訂，都會積極研擬防止受害者在加害人獄中服刑時卻仍遭受二次傷害的方案。