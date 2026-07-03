500多萬名畫真跡失蹤　竟是大叔「誤以為垃圾」撿回家

記者吳美依／綜合報導

西班牙一名大叔在路邊相中「被丟棄」的金色畫框，就開心順手撿回家，未料畫框保護的竟是估價高達15萬歐元（約新台幣548萬元）的索羅亞名畫真跡。

名畫真跡擺牆邊 再回頭已不見

《衛報》報導，索羅亞（Joaquín Sorolla）是19世紀末至20世紀初的西班牙畫家，以駕馭光線與海灘風情畫聞名於世。而這幅描繪「海邊的2艘船」的作品原本屬於塞維亞（Seville）某家族，他們已經擁有這幅珍貴真跡多年，並且習慣在度假時隨身攜帶。

6月27日，這一家人準備開車前往海邊度假，原本打算按照慣例，將這幅傳家之寶放入後車廂，卻在一片喇叭聲與慌亂中，順手將畫作靠在牆上，隨即驅車離去。等到他們發現大事不妙，再度回頭尋找時，作品早已不見蹤跡。

這一家人立刻發布「尋畫啟事」，並且為了避免引來不肖人士，刻意模糊形容為「極具紀念價值的畫作」。殊不知，這幅畫早被57歲的烏爾塔多（Andrés Hurtado）撿回家。

???? Un vecino de Puebla de Soto encuentra tirado en una calle de Sevilla un cuadro de Joaquín Sorolla y se lo lleva a casa porque le gusta el marco



➡️ Horas después, al investigar sobre su valor y ver en televisión que la obra se había extraviado, descubre que se trata de un… pic.twitter.com/4NY4CSwLNy — La 7 (@la7tele) July 1, 2026

以為是垃圾 AI鑑定才知是真跡

烏爾塔多住在525公里外的莫夕亞（Murcia），週末和家人前往塞維亞時，偶然發現路邊的這幅畫，還以為是別人丟掉的垃圾。他1日向西班牙《世界報》坦言，「我們把它撿走，完全是因為畫框，而不是因為畫作本身。」

烏爾塔多回家後，用AI查詢畫作資訊，未料跳出驚人天價。他隨即聯絡馬德里一家拍賣行鑑定，對方迅速回覆確認為索羅亞真跡。

烏爾塔多看見畫作失竊新聞後，立刻主動報警澄清，「我打電話給警方，告訴他們新聞說的不是真的，我沒有偷畫，只是在街上撿到而已。」

在警方協助下，這幅名畫終於順利物歸原主。屋主一家也允諾將給予烏爾塔多一份小禮物答謝。