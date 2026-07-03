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飛機降落失聯！　印尼叛軍「擊斃美國機師」燒掉飛機

記者詹雅婷／綜合報導

印尼巴布亞地區分離主義叛軍「西巴布亞民族解放軍」（TPNPB）宣稱，已於2日擊斃美國籍機師哥斯林（Nicholas F Gosselin），並縱火燒毀其駕駛的飛機，稱這是為了傳遞訊息。印尼軍方3日表示，已尋獲美籍機師的遺體。

飛機降落後失聯　

BBC、路透報導，哥斯林駕駛的這架飛機總計載有7名乘客，飛機在降落時並未通報任何安全問題，但著陸後不久就失聯。印尼官方證實發現被焚毀的飛機。

印尼民航總局透過聲明表示，根據該航班起飛機場主任的初步報告，哥斯林已經身亡，但事件原因仍有待相關單位進一步證實。

不滿民航機載軍隊　叛軍下令禁飛

針對這起攻擊事件，西巴布亞民族解放軍承認犯案，並稱民航機師一直持續載運印尼軍隊進入該地區，哥斯林的死是為了「傳遞訊息」。

發言人桑博姆（Sebby Sambom）宣稱，因為民航機被用於支持印尼軍事行動，組織已禁止所有航班飛越這片地區，「我們立刻對其開火並將其焚毀，因為這架飛機違反TPNPB的最後通牒」，只要有任何民用飛機在巴布亞土地上協助印尼軍隊運送部隊或軍事物資，隨時都準備好再次開火。

桑博姆同時向印尼官方喊話，若想領回機師遺體，隨行人員絕不能有任何軍警，並呼籲印尼政府重啟談判解決衝突。他稱，這次的攻擊是對印尼和美國政府的警告，指責未能解決印尼軍隊和西巴布亞民族解放軍在巴布亞的衝突根源。

衝突不斷　外籍機師成攻擊目標

這是印尼政府與西巴布亞原住民之間多年衝突的最新事件，雙方衝突始於自1969年巴布亞被併入印尼，叛軍宣稱，戰鬥導致大量平民死亡與流離失所。

外籍機師在當地人身安全受到嚴重威脅已非首次。2024年，一名紐西蘭籍機師遭囚禁長達19個月後，歷經漫長談判才平安獲釋。

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