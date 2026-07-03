韓量販巨頭Homeplus撐不住了！法院判「終止重整」　破產倒數計時

▲南韓知名大型量販店Homeplus恐即將邁入破產命運。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓大型量販店Homeplus驚傳步入破產命運！首爾回生法院宣布廢止其企業重整程序，主因是該公司遲遲無法找到買家接手，且高達2000億韓元的關鍵資金也未能如期籌得。雖然其部分業務已順利出售，但整體營收持續下滑、債務急遽暴增，在無力回天的情況下恐面臨最終清算。

根據《韓聯社》，首爾回生法院回生4部（法院院長鄭晙永）今（3）日正式做出廢止Homeplus企業重整程序的決定。法院審查後認為，Homeplus在6月30日所提交的修正重整計畫變更案中，內容缺乏實質的履行可能性，因此決定中斷該項程序。

法院在說明判決理由時指出，Homeplus先前雖然成功將旗下「Homeplus Express」快捷店的事業部門出售，但其餘的核心殘存事業部卻一直未能達成任何併購交易。在缺乏新買主接盤的狀況下，Homeplus一邊勉強維持營運，一邊卻面臨營業額慘澹下滑的窘境，隨之而來的是員工薪資、貨款債務以及各項稅金等公益債權急遽暴增。

首爾回生法院指出，「在這種急迫情況下，如果要繼續執行回生計畫，至少還需要約2000億韓元（約合新台幣45.5億元）的資金，但至今這筆款項仍毫無著落。」

法院進一步透露，基於該計畫完全看不到實現的可能，因此決定不將該案提交給利害關係人會議進行審議與表決，而是直接宣告廢止企業重整程序。

▲南韓大型量販店Homeplus最近頻傳資金吃緊、供貨不穩。（圖／VCG）

回顧Homeplus的財務危機，該公司在去年3月4日正式向法院申請企業重整，並於當天獲得開庭審理。企業重整計畫包括縮減門市、裁減人員、出售事業部等自救措施。

事實上，南韓法院的「企業（公司）重整程序」旨在幫助經營陷入財務危機的公司，在法院的管理監督下起死回生。如今法院決議廢止這把保護傘，意味著Homeplus若無法起死回生，接下來唯一的路就只剩下「宣告破產」進行資產清算。

不過，這場大型量販店的破產風暴尚未完全敲定。依照南韓現行法規，Homeplus在接獲此項判決後的14天之內有權提出「即時抗告」。如果該公司能在這段黃金期限內奇蹟般籌措到必要資金，法院仍有機會撤回這項廢止法定管理的決定。

據悉，Homeplus過去曾是南韓三大連鎖量販店之一，其生鮮食品齊全、價格透明，是不少外國觀光客赴韓採購零食、保健食品、泡麵的熱門通路，然而最近卻頻繁傳出資金吃緊，也因供貨不穩的情況導致部分門市貨架空蕩，進而使來客數量減少，因此宣布從5月10日起暫停其下104間大型超市中的37間低獲利門市營運。