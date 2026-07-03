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特勤局認了！　川普遇刺調查「槍手場勘、102次預警」全漏接

▲▼ 美國前總統川普13日出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2024年出席賓州造勢活動遇襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普2024年在賓州巴特勒（Butler）遇刺濺血，震驚全球。美國國土安全部督察長於2日公布最新調查報告，揭露當時第一線維安簡直是災難級疏失。報告指出，特勤局在槍擊發生前，竟然整整漏接了地方執法單位102次無線電通報，導致川普身邊的隨扈團隊完全狀況外，錯失了阻止悲劇的黃金時間。

102次關鍵通報全漏接　隨扈根本不知情

根據《路透社》報導，最新監察報告指出，2024年7月13日槍擊案當天，地方警察在現場發現可疑人士並展開全面搜尋，在無線電中瘋狂呼叫通報高達102次。然而，特勤局當時卻連一次都沒有收到，原因竟然是特勤局「根本沒有和地方警局建立聯合通訊室」，導致雙方通訊徹底斷聯。

報告直指，「特勤局最後只接到了5通電話和3則相關簡訊。」由於訊息嚴重漏接，特勤局內部的維安人員根本沒有向川普（Donald Trump）的貼身隨扈團隊發出任何警告，川普就在完全不知情的情況下，照常走上舞台演說。

槍手爬屋頂直瞄舞台　川普右耳遭彈頭擦傷濺血

這名隨後被證實身分的20歲槍手庫克斯（Thomas Crooks），當時早就好整以暇地爬上造勢會場附近的一處建築物屋頂。由於該處存在嚴重的「視線死角漏洞」，庫克斯趴在屋頂上，可以直接目視並瞄準台上的川普。

▲▼川普造勢遭槍擊滿臉血。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普造勢遭槍擊滿臉血。（圖／達志影像／美聯社）

隨後庫克斯悍然開槍，導致現場1名無辜民眾不幸喪生、多人身受重傷，而川普的右耳也當場被子彈擦傷、鮮血直流，所幸在隨扈肉身撲救下逃過一劫，庫克斯則被執法人員當場擊斃。

防禦系統整台掛掉　嫌犯「空拍現場9分鐘」沒人發現

更誇張的是，報告還踢爆了特勤局在科技防禦上的離譜漏洞。嫌犯庫克斯在行凶前幾個小時，其實曾大剌剌地操作無人機飛越活動現場上空「場勘」，但特勤局的無人機防禦系統當時竟然故障，整台形同虛設。

調查發現，這個攸關元首安全的防禦系統，現場竟然只派了「1名訓練不足」的操作員獨自看守，而且在活動開始前連測試都沒做。等到發現系統故障，這名操作員又花了幾個小時試圖修復，就在他手忙腳亂的期間，嫌犯的無人機已經在會場上空盤旋了將近9分鐘，全程完全沒被偵測到。

特勤局認了疏失　承諾全面推動維安改革

這份報告是美國政府監察機構與國會調查小組針對此案所發布的最新調查，再度重重打臉特勤局，直指當天的維安部署存在多項重大缺陷。

面對督察長報告提出的多項改善建議，包括強化情資共享與活動前安檢，特勤局隨後也發表聲明，表示完全認同督察長的調查結果。特勤局發言人表示，許多被指出的漏洞在先前就已被內部鎖定，「目前已納入我們持續進行的改革工作中，並已經逐步實施。」

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