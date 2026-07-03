村上春樹睽違3年回歸！長篇新作《夏帆》凌晨開賣　書迷夜排搶購

▲日本作家村上春樹睽違3年發表長篇小說《夏帆》，東京都新宿紀伊國屋書店3日凌晨大排長龍，粉絲準備領取預購書。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本知名作家村上春樹睽違3年推出全新長篇小說《夏帆 The Tale of KAHO》，今（3）日在日本正式發售。東京都新宿區紀伊國屋書店新宿本店特地舉辦凌晨0時首賣活動，儘管已是深夜，仍吸引約60名事先預約的書迷到場倒數排隊搶購。這也是村上春樹首次以女性擔綱長篇小說主角，引發外界高度關注。

《夏帆 The Tale of KAHO》是村上春樹第16部長篇小說，也是繼《城與不確定的牆》之後，時隔3年推出的新作。

故事主角是繪本女作家夏帆，她初次見面便遭一名男子羞辱外貌，之後又因夢中食蟻獸一句「你必須搬到武藏境」，展開一連串奇幻遭遇。搬到東京都武藏野市武藏境後，她身邊接連發生不可思議的事件，也逐漸察覺到住在埼玉縣浦和老家的母親變得和過去有所不同。

根據《日本放送協會》、《日本新聞網》，配合新書上市，紀伊國屋書店新宿本店3日凌晨0時同步開賣，現場約60名預約讀者一同倒數迎接發售時刻，時間一到便立刻領取新書。一名20多歲男性書迷表示，自己一直都有閱讀村上春樹的作品，因此十分期待新作上市，「想趕快回家，熬夜把它讀完」。

負責活動的紀伊國屋書店店員野津綾花表示，距離《城與不確定的牆》推出後，時隔3年再次舉辦深夜首賣活動，讓她感觸特別深。她感嘆，在電子書隨時都能購買的時代，仍有這麼多人願意特地在凌晨0點到書店等待新書上市，「真的非常感激」，期盼此次新作能讓更多讀者重新走進實體書店，並進一步接觸村上春樹其他作品。

村上春樹在新書出版前接受《朝日新聞》專訪時透露，自己過去雖曾在短篇小說描寫女性角色，但《夏帆》是首次以女性作為長篇小說主角。他坦言，雖然無法真正知道女性如何看待世界，只能透過想像創作，但「小說家是什麼都能成為的人」，正如他曾以15歲少年視角完成《海邊的卡夫卡》一樣。

談到創作契機，村上春樹表示，在動筆前曾赴美國女子文理學院「衛斯理學院」（Wellesley College）停留一段時間，當地相當重視女性觀點，他認為這樣的氛圍也影響了《夏帆》的誕生。

此外，村上春樹指出，這次也首次嘗試先在文學雜誌連載，再整理修訂成完整長篇；而作品聚焦母女關係、採用故事中由女主角夏帆創作故事的雙重敘事結構，都是他刻意挑戰過去較少嘗試的創作方式，坦言主角夏帆身上「多少投射了自己的影子」。