　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

烏克蘭急求愛國者！澤倫斯基：普丁用飛彈殺平民「正輸掉戰爭」

▲▼ 俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯2日發動大規模空襲，造成烏克蘭至少27人死亡、逾90人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一，造成至少27人死亡、逾90人受傷。面對俄軍源源不絕的攻勢，烏克蘭已向將近40個夥伴國家發出呼籲，希望對方能從其庫存中緊急轉移愛國者防空飛彈應急。澤倫斯基痛批俄總統普丁正在輸掉這場戰爭，「他很清楚他唯一能做的就是恐嚇人民，然後用飛彈襲擊殺害平民」。

防空飛彈不足！　烏克蘭急求盟友調庫存

基輔獨立報報導，烏克蘭雖然已在德國支持下簽署採購數百枚PAC-2型愛國者飛彈，但最快也要未來幾年才能開始交付。烏克蘭也透過歐盟擔保的10億歐元貸款，跨出採購約100枚額外愛國者飛彈的第一步；歐洲夥伴國今年則首度開始從自家庫存中撥出飛彈支援烏克蘭。

▲▼ 俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲基輔住宅大樓旁的地面被炸出大洞。（圖／達志影像／美聯社）

此外，烏克蘭近期引進北約（NATO）的「事後檢討」標準，把愛國者系統對抗俄羅斯機動型「伊斯坎德」（Iskander）飛彈的攔截效率提升一倍以上

「但這樣還不夠，烏克蘭迫切需要更多愛國者飛彈，而這些飛彈其實就在夥伴國的庫存裡」，國防部聲明強調，能否保衛烏克蘭領空取決於各國能否迅速做出決定，包括擴大「烏克蘭優先需求清單」（PURL，由北約協調、專門採購美製武器的機制），以及透過美方加速交付PAC-3飛彈的「JUMPSTART」計畫進行採購。

70枚飛彈需140枚愛國者攔截　烏克蘭爭取生產

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日前往基輔達爾尼茨基區（Darnytskyi district）的空襲重災區視察期間直言，「如果我們的夥伴能按時交付他們所承諾的物資，我想我們本來可以挽救更多家園，坦白說，還能拯救更多生命」。

▲▼ 俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基透露，光是要攔截一場包含約70枚彈道飛彈的襲擊，烏克蘭就至少需要140枚愛國者飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基透露，光是要攔截一場包含約70枚彈道飛彈的襲擊，烏克蘭就至少需要140枚愛國者飛彈，「我們是在孤軍奮戰，傷亡的完全是烏克蘭人。我們只是需要夥伴們履行他們答應過的事，我們甚至沒有要求更多」。

澤倫斯基在當晚的演說中進一步指出，烏克蘭要抵禦俄羅斯彈道飛彈威脅，最有效且可持續的方式就是「自己生產」愛國者攔截飛彈，基輔與美國政府就愛國者飛彈的生產授權已經談了很久，「為了切實保護生命，我們需要擁有自己的生產線」。

澤倫斯基也提到，這項安排不僅對歐洲安全有利，也能在美軍有行動需求時提供支援，「我們希望川普總統能給予正面回應」。

死傷恐再擴大！　基輔市長驚呼：開戰以來最猛烈

俄羅斯這場大規模飛彈和無人機行動奪走至少27條人命，另外造成91人受傷，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）形容，這次襲擊是這場戰爭中對首都造成最猛烈的一次打擊。基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）證實死傷慘重，部分建築物嚴重受損，隨著多處受災大樓的搜救行動持續，死亡人數還可能進一步攀升。

不過俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，俄軍只針對軍事或準軍事目標進行打擊。澤倫斯基痛批，「普丁正在輸掉這場戰爭。他很清楚他唯一能做的就是恐嚇人民，然後用飛彈襲擊殺害平民」。

▼俄羅斯聲稱只針對軍事或準軍事目標進行打擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄18校長挨告！猝逝校長也入列...告別式撞開庭日
周子瑜驚喜合體「超大咖台語天王」！關係首度曝光
奪全國冠軍！沒錢出國參賽...校長嘆：國際笑話
飛機降落失聯！　美國機師遭擊斃...飛機被燒了
快訊／亞股大反攻！台股急拉逾千點翻紅
吳省斯墜樓身亡　同業聽到噩耗悲痛
快訊／等了72年！瑞士2比0斬阿爾及利亞闖16強

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

500多萬名畫真跡失蹤　竟是大叔「誤以為垃圾」撿回家

飛機降落失聯！　印尼叛軍「擊斃美國機師」燒掉飛機

秘魯多地進入緊急狀態　嚴防聖嬰現象「危險強降雨」

特勤局認了！　川普遇刺調查「槍手場勘、102次預警」全漏接

憂以色列暗殺伊朗談判代表　傳美國「曾私下警告德黑蘭」

韓量販巨頭Homeplus撐不住了！法院判「終止重整」　破產倒數計時

快訊／日本宮古島外海6.4地震　震源深度極淺

紅寶石公主號爆諾羅病毒　125人染病

村上春樹睽違3年回歸！長篇新作《夏帆》凌晨開賣　書迷夜排搶購

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

引擎蓋

毒駕奪命畫面曝！逆向撞死男騎士竟落跑　刺青喪屍躲衣櫃遭逮

高雄夜市攤商賣大陸魔芋爽！40餘品項無繁中標示　最重罰300萬

新竹縣長官邸遭爆變砲房！人妻控被始亂終棄　駐衛警記過2次調職

國1連環車禍！ 大貨車翻覆壓爛小客車

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

500多萬名畫真跡失蹤　竟是大叔「誤以為垃圾」撿回家

飛機降落失聯！　印尼叛軍「擊斃美國機師」燒掉飛機

秘魯多地進入緊急狀態　嚴防聖嬰現象「危險強降雨」

特勤局認了！　川普遇刺調查「槍手場勘、102次預警」全漏接

憂以色列暗殺伊朗談判代表　傳美國「曾私下警告德黑蘭」

韓量販巨頭Homeplus撐不住了！法院判「終止重整」　破產倒數計時

快訊／日本宮古島外海6.4地震　震源深度極淺

紅寶石公主號爆諾羅病毒　125人染病

村上春樹睽違3年回歸！長篇新作《夏帆》凌晨開賣　書迷夜排搶購

恐怖鄰居「燒仙草」鬆手給風吹　火球飄向別人家涉放火罪判4年

狂「斗內」逼瘋正妹網紅！變態粉入獄囂張寄信：晚安等我出獄

高雄18校長全挨告原因曝！猝逝校長也入列...告別式撞開庭日　

傳奇啦啦隊女神掰了及腰長髮！一刀剪到肩上：大學後再也沒剪這麼短

緬甸三佛塔成電詐園區新據點　陸退伍軍人淪豬仔曝大逃亡經歷

台鐵招募司機員45名「起薪上看5萬」　下周一截止報名

章魚燒之旅險遇死劫！母產下健康女嬰...遭乙型鏈球菌攻擊險喪命

iPhone 18 Pro 傳變貴還降級！2 版本別買、手機壽命恐縮水

肥宅「照騙」援交護校妹！被退貨竟硬上...重判4年6月再賠90萬

快訊／屏東熱飆38.7度　12縣市「高溫警示」

向佐被認出：我是蕭敬騰！　放閃郭碧婷…帶岳父過生日

國際熱門新聞

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

擁25公分巨鵰好痛苦！　澳健身教練哀怨吐心聲

即／川普再嗆台灣「搶走100%晶片生意」

馬路活春宮　裸女跨坐駕駛座玩命激戰

8僧侶當場死亡！泰11歲弟偷開車衝撞朝聖隊伍

英格蘭女球迷突掀球衣「炸出渾圓雙奶」

今年颱風生成數翻倍　日媒曝「2關鍵」

星巴克最美女店員畢業改拍寫真！身材驚呆粉絲

飛機降落失聯　叛軍擊斃機師燒掉飛機

2歲童陳屍後座　爸忘記送他去上學

長眠聖母峰近30年！名地標「綠靴子」遺體要回家了

客機突發7500劫機警報　3國戰機緊急升空

IT主管帶千萬存款提早退休　原因曝光

川普擬禁「外國孕婦」入境美國　替代限制出生公民權違憲

更多熱門

相關新聞

美智庫：俄烏雙方逾200萬人傷亡

美智庫：俄烏雙方逾200萬人傷亡

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新研究顯示，俄烏戰爭爆發至今已造成逾200萬人傷亡，光是俄羅斯就高達140萬人傷亡，包括死亡、受傷及失蹤，約占俄羅斯總人口的1%。

俄軍死傷飆烏軍8倍　川普盼終結無謂殺戮

俄軍死傷飆烏軍8倍　川普盼終結無謂殺戮

今年最慘重！　俄羅斯轟炸基輔至少25死逾90傷

今年最慘重！　俄羅斯轟炸基輔至少25死逾90傷

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

俄大規模轟炸　基輔遭四面八方攻擊

澤倫斯基：烏克蘭一周內2襲俄煉油廠　再打擊飛彈零件工廠

澤倫斯基：烏克蘭一周內2襲俄煉油廠　再打擊飛彈零件工廠

關鍵字：

俄烏戰爭基輔澤倫斯基愛國者飛彈

讀者迴響

熱門新聞

診所突宣布「院長過世」即起停業！在地一票病患震驚

「巴威是個怪物風暴」　專家示警：接近台灣時size相當大

獨／大師級建築師15樓墜落亡　桃園矚目大案才完工

55歲失業父找到新工作　第一天下班就被毒駕撞死

大阪撞人族出沒　南韓壯漢攔住教訓

演藝圈最凍齡的女星是誰？　一票點名她

世足下注4場比分　神準男爽中854萬

《星際寶貝》童星證實死於愛滋病

七六人震撼補強　3.9億簽砍將西蒙斯

島語台中店線上預約3分鐘秒殺

巴威爆發估升強颱　最新路徑台日嚴防

女童路上遭尾隨「強抱扔下河」　加害者竟是家人

李富城：巴威可能成「超級強烈」西北颱　造成台灣災難性影響

郭台銘熟女密友傳「新加坡舞廳」出身！　花名賈永婕也認識

「置地廣場桃園」是他設計的！　名建築師墜樓同業惋嘆

更多

最夯影音

更多
小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD

小琉球游泳突然冒出海龜！被30萬嚇得落荒而逃XD
台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

台南警臨檢酒店！小姐「低胸短裙」現身　數十人排成白皙美腿林

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

軍公教調薪方案出爐！　「專業加給增2000+調薪4%」累加調幅達9.98％

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

18款知名沙拉油驗出一級致癌物　流向雙北54校營養午餐！食安風暴再起　毒物專家示警：體內苯駢芘驗不出

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

沙拉油二次檢驗才發現有問題！　石崇良：是下游業者南僑通報

熱門快報

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

天天簽到抽你看 WILD WILD 六大男神！

不用飛韓國！每天完成簽到任務，即有機會抽中韓國人氣音樂劇《WILD WILD》雙人門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

連續簽到抽韓團演唱會門票

即日起至7/6，下載新聞雲APP，連續簽到抽《2026 KOREA HOT TAIPEI》雙人門票！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面