烏克蘭急求愛國者！澤倫斯基：普丁用飛彈殺平民「正輸掉戰爭」

▲俄羅斯2日發動大規模空襲，造成烏克蘭至少27人死亡、逾90人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯2日對烏克蘭首都基輔發動開戰以來最大規模的空襲之一，造成至少27人死亡、逾90人受傷。面對俄軍源源不絕的攻勢，烏克蘭已向將近40個夥伴國家發出呼籲，希望對方能從其庫存中緊急轉移愛國者防空飛彈應急。澤倫斯基痛批俄總統普丁正在輸掉這場戰爭，「他很清楚他唯一能做的就是恐嚇人民，然後用飛彈襲擊殺害平民」。

防空飛彈不足！ 烏克蘭急求盟友調庫存

基輔獨立報報導，烏克蘭雖然已在德國支持下簽署採購數百枚PAC-2型愛國者飛彈，但最快也要未來幾年才能開始交付。烏克蘭也透過歐盟擔保的10億歐元貸款，跨出採購約100枚額外愛國者飛彈的第一步；歐洲夥伴國今年則首度開始從自家庫存中撥出飛彈支援烏克蘭。

▲基輔住宅大樓旁的地面被炸出大洞。（圖／達志影像／美聯社）

此外，烏克蘭近期引進北約（NATO）的「事後檢討」標準，把愛國者系統對抗俄羅斯機動型「伊斯坎德」（Iskander）飛彈的攔截效率提升一倍以上

「但這樣還不夠，烏克蘭迫切需要更多愛國者飛彈，而這些飛彈其實就在夥伴國的庫存裡」，國防部聲明強調，能否保衛烏克蘭領空取決於各國能否迅速做出決定，包括擴大「烏克蘭優先需求清單」（PURL，由北約協調、專門採購美製武器的機制），以及透過美方加速交付PAC-3飛彈的「JUMPSTART」計畫進行採購。

70枚飛彈需140枚愛國者攔截 烏克蘭爭取生產

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2日前往基輔達爾尼茨基區（Darnytskyi district）的空襲重災區視察期間直言，「如果我們的夥伴能按時交付他們所承諾的物資，我想我們本來可以挽救更多家園，坦白說，還能拯救更多生命」。

▲澤倫斯基透露，光是要攔截一場包含約70枚彈道飛彈的襲擊，烏克蘭就至少需要140枚愛國者飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

澤倫斯基透露，光是要攔截一場包含約70枚彈道飛彈的襲擊，烏克蘭就至少需要140枚愛國者飛彈，「我們是在孤軍奮戰，傷亡的完全是烏克蘭人。我們只是需要夥伴們履行他們答應過的事，我們甚至沒有要求更多」。

澤倫斯基在當晚的演說中進一步指出，烏克蘭要抵禦俄羅斯彈道飛彈威脅，最有效且可持續的方式就是「自己生產」愛國者攔截飛彈，基輔與美國政府就愛國者飛彈的生產授權已經談了很久，「為了切實保護生命，我們需要擁有自己的生產線」。

澤倫斯基也提到，這項安排不僅對歐洲安全有利，也能在美軍有行動需求時提供支援，「我們希望川普總統能給予正面回應」。

Unfortunately, there is a shortage of anti-ballistic capabilities – a shortage of Patriots – while Putin still intends to “vanquish” residential buildings rather than end his war.



We have been discussing licenses for the production of Patriots with the U.S. Administration for a… pic.twitter.com/jAA95ITkcD — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 2, 2026

死傷恐再擴大！ 基輔市長驚呼：開戰以來最猛烈

俄羅斯這場大規模飛彈和無人機行動奪走至少27條人命，另外造成91人受傷，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）形容，這次襲擊是這場戰爭中對首都造成最猛烈的一次打擊。基輔市軍事管理局局長特卡欽科（Tymur Tkachenko）證實死傷慘重，部分建築物嚴重受損，隨著多處受災大樓的搜救行動持續，死亡人數還可能進一步攀升。

不過俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）聲稱，俄軍只針對軍事或準軍事目標進行打擊。澤倫斯基痛批，「普丁正在輸掉這場戰爭。他很清楚他唯一能做的就是恐嚇人民，然後用飛彈襲擊殺害平民」。

▼俄羅斯聲稱只針對軍事或準軍事目標進行打擊。（圖／達志影像／美聯社）