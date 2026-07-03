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紅寶石公主號爆諾羅病毒　125人染病

▲▼ 公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下的紅寶石公主號（Ruby Princess）。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅寶石公主號爆發諾羅病毒疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

公主遊輪公司（Princess Cruise）旗下載有超過4000人的「紅寶石公主號（Ruby Princess）」爆發諾羅病毒疫情，船上共計逾120人感染，出現不適症狀。

20天航程變調　125人驚傳染病

美聯社報導，紅寶石公主號這趟行程為期20天，6月12日從舊金山出發，途中停靠阿拉斯加與加拿大的港口，並於7月2日返抵舊金山，船上共載有3032名乘客與1144名船員。不料在旅途中，船上爆發諾羅病毒疫情，共有102名乘客及23名船員感染。

針對這起群聚感染，公主遊輪公司發表聲明表示，船上工作人員在第一時間迅速做出反應，並在整艘船上實施加強版衛生流程。公司方面表示，整艘紅寶石公主號進行下一趟旅程之前，會進行徹底清潔與消毒。

諾羅病毒傳染力極高

根據美國疾病管制與預防中心（CDC），諾羅病毒傳染性非常高，在擁擠環境中極易擴散，通常是透過食物或物體表面進行傳播。雖然對多數人而言這屬於短暫疾病，但對於有潛在健康狀況的患者、幼童以及65歲以上的長者來說，仍具有危險性。感染諾羅病毒的症狀包括突然發作的嘔吐、腹瀉以及胃痛，病程通常會持續三天。

衛生官員也統計，今年截至目前為止，在美國CDC管轄範圍內的遊輪上，已經累積通報7起疾病爆發案例，其中絕大多數都是由諾羅病毒所引起。

美國CDC提醒，大多數諾羅病毒疫情都是透過直接接觸傳播，例如與已感染者分享食物或共用餐具，也可能透過受污染的食物、水或物體表面擴散，因此勤洗手是預防感染的關鍵，特別是在如廁後以及進食飲水之前，洗手時最好使用肥皂和水搓洗至少20秒，因為光靠乾洗手對付諾羅病毒效果其實並不好。

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