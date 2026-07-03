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英格蘭女球迷嗨出大招！　突掀球衣「炸出渾圓雙奶」全場暴動

▲▼英格蘭女球迷突掀球衣「炸出渾圓雙奶」。（圖／翻攝自X／@Astridwett）

▲英格蘭女球迷突掀球衣「炸出渾圓雙奶」。（圖／翻攝自X／@Astridwett）

記者張方瑀／綜合報導

2026美加墨世界盃「三獅軍團」英格蘭迎戰「獵豹軍團」的剛果民主共和國，靠著隊長凱恩（Harry Kane）接連攻入兩記逆轉戰局的關鍵球，最終以2比1勝出，讓現場球迷沸騰。不過，場外慶祝畫面也同樣吸睛，有一名女球迷在酒吧觀賽時，竟當眾掀起整件上衣，雙乳瞬間彈出，引來現場男球迷瘋狂尖叫，畫面也在網路上瘋傳。

凱恩梅開二度逆轉　球迷高歌慶晉級

隨著終場哨聲響起，順利拿到16強門票的英格蘭球迷陷入瘋狂，看台上的支持者激動地齊聲高唱「綠洲合唱團（Oasis）」的經典名曲〈Wonderwall〉，向場上奮戰的球員致敬。

不過，除了球場內的感人畫面，場外英格蘭球迷的慶祝方式更是大膽失控，近日網路上就瘋傳一段英國正妹球迷在酒吧嗨過頭的「養眼畫面」，瞬間成為社群平台X的熱門焦點。

正妹踩吧台狂歡　下一秒突掀球衣「雙峰全露」

這起場外插曲發生在先前的分組賽階段，當時英格蘭正對上巴拿馬。從推特上瘋傳的影片可以看到，一名留著金色中長髮、身材火辣的英國女球迷，身穿英格蘭9號白色球衣搭配黑色超短熱褲，在擠滿人的酒吧裡和大家一起看球。

眼見三獅軍團取得2比0領先，這名辣妹頓時嗨到最高點，直接踩上酒吧的吧台桌，高舉手中的飲料隨著音樂瘋狂搖擺，帶動全場狂熱氣氛。

沒想到在眾人的歡呼聲中，這名金髮辣妹似乎徹底玩瘋，下一秒她竟突然伸出雙手揪住球衣下擺，毫無預警地將整件白色戰袍往上掀起，當眾展現「火辣露點」的驚人畫面。

突如其來的「大尺度福利」讓現場的男球迷瞬間陷入暴動，大家紛紛高舉雙手尖叫舉杯，將酒吧氣氛推向最高潮。這段大膽狂歡的影片隨即在網路上遭到瘋傳，也意外成為世界盃熱血賽事之外，最受網友熱議的吸睛插曲。

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