俄烏雙方逾200萬人傷亡　美智庫：俄「補兵趕不上消耗速度」

▲美國智庫估計，俄羅斯陣亡人數高達45萬人。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新研究顯示，俄烏戰爭爆發至今已造成逾200萬人傷亡，光是俄羅斯就高達140萬人傷亡，包括死亡、受傷及失蹤，約占俄羅斯總人口的1%。

俄估45萬人陣亡 損耗數據驚人

研究指出，俄羅斯約有140萬人傷亡，其中死亡人數估計突破45萬。目前俄羅斯的兵力補充速度已跟不上損耗速度。

值得注意的是，俄羅斯的傷亡情況並未平均分布在全國各地，較貧窮地區及少數民族的傷亡率明顯更高。CNN寫道，偏遠小村莊的男性人口幾乎被抹除的報導在俄羅斯反對派媒體上變得越來越常見。

▼俄軍空襲基輔後，建築物受損。（圖／路透）

與此同時，烏克蘭傷亡人數介於52.5萬至62.5萬人，其中死亡人數大約落在12.5萬至15萬之間。

儘管俄烏雙方均未公布官方傷亡數據，但CSIS提供的最新數字大致符合西方估計。

傷亡比惡化 專家指原因

CSIS研究人員瓊斯（Seth G. Jones）與麥凱布（Riley McCabe）直言傷亡率「令人震驚」，「俄羅斯在烏克蘭的陣亡人數，是美國二戰後所有戰爭總陣亡人數的4倍以上，更是蘇聯與俄羅斯二戰後所有戰爭總陣亡人數的9倍以上。」

▼一名俄兵在庫斯克州、烏克蘭邊境瞄準目標。（圖／達志影像／美聯社）

他們還表示，從傷亡人數來看，這場戰爭讓俄羅斯付出的代價遠遠高過烏克蘭。今年上半年，雙方傷亡比例已急遽惡化至將近8比1，也就是每1名烏軍傷亡或失蹤，俄軍便要付出8人傷亡或失蹤的代價。

不過，在戰爭的大部分時間裡，俄烏傷亡人數一直維持在2比1至3比1。瓊斯與麥凱布表示，近期比例急遽失衡的原因是烏克蘭無人機「殺傷區」能力大幅擴增，這導致前線附近區域充斥無人機，俄軍幾乎寸步難行，「烏克蘭的縱深防禦戰略有效殲滅與傷害俄軍，並且限制了俄軍行動。」

此外，「俄軍的消耗戰策略、聯合作戰能力低落、戰術訓練不足、腐敗與士氣低迷」，也是傷亡居高不下的重要原因。

不論出於何種原因，200萬人傷亡的驚人數字，很可能讓俄烏戰爭超越史達林格勒戰役（the battle of Stalingrad），成為近代史上最慘烈的武裝衝突之一。