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今年颱風生成數翻倍！　日媒曝「2大關鍵」：恐現超級聖嬰

▲▼今年第9號颱風「巴威」2日上午在日本南方的馬紹爾群島周邊生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

▲今年第9號颱風「巴威」2日上午生成。（圖／翻攝自日本氣象廳）

記者張方瑀／綜合報導

今年颱風生成速度相當驚人！日本氣象專家指出，今年受到海水溫度偏高影響，未來極可能發展成「超級聖嬰現象」，打造出極易生成颱風的環境。目前第9號颱風「巴威」已經生成，預估將增強為「非常強烈」勢力並逼近日本。

颱風生成數翻倍　巴威上看「非常強烈」恐撲日

依照日本氣象廳數據，今年第9號颱風「巴威」2日上午在日本南方的馬紹爾群島周邊生成。預計到了7日，巴威將發展為中心氣壓925百帕的「非常強烈」颱風，未來極有可能對日本造成嚴重影響。

事實上，今年颱風生成的步調快得嚇人。根據氣象廳統計，截至6月的前半年內，已經生成了8個颱風；相較於往年這個時期的平均數量4.2個，今年的生成速度大約是歷年的兩倍。

專家示警：恐現「超級聖嬰現象」

針對今年颱風頻發的原因，氣象預報員坂口愛美分析，其中一個因素研判是聖嬰現象造成。此外，今年海面水溫甚至可能比一般的聖嬰現象還要高，未來極有可能發生「超級聖嬰現象」。

坂口愛美提醒，今年除了聖嬰現象之外，從印度洋吹來的風勢也變強，兩股風交會使得菲律賓東方海面的對流活動變得異常活躍，這正是颱風極易生成且發展的環境。如果颱風逼近日本列島，恐怕會是在威力相當強大的狀態下接近，呼籲民眾務必及早做好防颱準備。

回顧上一次發生超級聖嬰現象的2015年，當年共生成了多達27個颱風（歷年平均為25.1個），同年9月的破紀錄豪雨更導致茨城縣鬼怒川堤防潰堤，帶來毀滅性災情。

九州5縣慘遭線狀對流狂炸　河川氾濫現災情

在面對未來的颱風威脅前，大雨已率先重創日本。2日凌晨，致災性暴雨侵襲九州北部，包含福岡縣與大分縣在內，共計5個縣出現了「線狀對流」。長崎縣西海市觀測到84.5毫米的時雨量，熊本縣南小國町也降下了73.5毫米。

熊本縣的杖立川於清晨4點多發生氾濫，河川周邊隨處可見漂流的垃圾。當地沿河旅館慘遭大水灌入，旅館業者無奈表示，一樓屋內淹水大約有40公分高，如今只能拚命清理爛泥，希望能趕在盂蘭盆節連假前重新營業。

此外，福岡縣久留米市也颳起陣風，導致十多棟種植小松菜的農業溫室倒塌，塑膠布全被吹掀。受災農民錯愕表示，上週才剛躲過大雨水患，心裡稍微鬆了一口氣，沒想到大雨又突然狂炸，看到心血全毀真的是看傻了眼。

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