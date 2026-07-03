140噸廢墟重壓8天！　委內瑞拉警衛「奇蹟獲救」畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

委內瑞拉上月24日遭遇致命雙重強震襲擊，沿海城鎮卡蒂亞拉馬幾乎被夷為平地，官方證實已將近2300人不幸喪生、數萬人下落不明。就在舉國陷入絕望之際，災區傳出振奮消息，一名在購物中心地下室值班的警衛，在被高達140公噸的廢墟瓦礫重壓下，受困整整8天，最終在7國跨國搜救隊的全力搶救下奇蹟生還。

7層建築慘變廢墟 警衛室成「黃金防護罩」

地震發生時，警衛吉爾（Hernán Gil）正在卡蒂亞拉馬（Catia La Mar）的「普拉亞格蘭德購物中心」（Galerias Playa Grande mall）旁，一棟7層高地下停車場的小型混凝土警衛室內值班。

地震將大樓震成廢墟，超過140公噸的碎石瓦礫瞬間垮下，幸運的是，這間小小的警衛室奇蹟似地形成了一個堅固的「防護殼」，硬生生幫他擋下了致命的重壓。

直到數天前，哥斯大黎加紅十字會（Costa Rican Red Cross）的救護人員馬德里加爾（Allan Madrigal）在廢墟巡邏時，隱約聽到微弱的求救聲。他回憶道，「那真的是個很激動人心的時刻，一開始我甚至不敢相信自己的耳朵，還特地請身旁的同事幫忙確認自己是不是產生了幻聽。」

▲吉爾終於被用擔架安全抬出廢墟，現場隨即爆出熱烈掌聲。（圖／路透）



7國救援隊搶命 3公尺隧道鑿開生命線

智利救援隊隊長維拉（Cristian Vera）直言，這毫無疑問是他碰過最複雜、技術難度最高的挑戰。為了救出吉爾，來自委內瑞拉、智利、美國、葡萄牙、哥斯大黎加、薩爾瓦多和墨西哥等7個國家的跨國救援隊伍，展開3天3夜不停歇的挖掘。

在最後階段，約有30人頂著隨時可能塌方的危險清理瓦礫，搜救人員甚至徒手掘出一條長達3公尺的狹窄搜救隧道。

在漫長的挖掘過程中，醫療團隊先透過軟管為吉爾輸送了10多公升的飲用水與營養液，並接上靜脈點滴、安裝氣管供應氧氣，甚至透過小孔遞進口罩與護目鏡，保護他免受搜救粉塵襲擊。

受困廢墟展現驚人樂觀 點名要運動飲料

儘管受困黑暗的廢墟深處，吉爾卻展現出驚人的樂觀與生命力。墨西哥紅十字會的佛朗哥（Marco Antonio Franco）透露，吉爾其實是個非常開朗的人，在受困時「甚至還點名了他喜歡的特定口味運動飲料，我們當然滿足他！」

▲吉爾在狹縫中非但沒有恐慌，還反過來激勵疲憊的搜救隊。（圖／路透）



吉爾在狹縫中非但沒有恐慌，還反過來激勵疲憊的搜救隊，甚至認得每位隊員的聲音，親切地說，『真高興你們又回來了，又來陪著我。』」兩人在等待挖掘的空檔，還一直聊天聊家人，舒緩緊繃的救援氣氛。

經過漫長的煎熬，吉爾終於被用擔架安全抬出廢墟，現場隨即爆出熱烈掌聲。看著丈夫奇蹟生還，吉爾的妻子龔薩雷茲（Gusbimar Gonzalez）眼淚奪眶而出，「我完全不敢相信，因為這是我第一次看到這麼多國家團結在一起，只為救一個人。」

雖然吉爾的獲救為災區帶來一絲曙光，但隨著黃金救援時間消逝，尋獲倖存者的機會已日益渺茫。目前強震已導致大批民眾無家可歸，食物與飲用水嚴重匱乏，聯合國世界糧食計劃署（WFP）已緊急呼籲籌集5000萬美元，期盼能為50萬災民提供緊急糧食援助。